Субсидия в Украине предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Граждане, не имеющие достаточно средств для самостоятельной оплаты коммунальных услуг, могут обращаться за назначением субсидии от государства. С 1 февраля произойдут изменения для получателей субсидий.

Украинцам, получающим субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг во время отопительного сезона 2023-2024, средний размер субсидии составляет 1410 гривен. Предполагается, что после увеличения минимальной зарплаты в Украине с 1 января размер субсидий не будет сокращен.

Также на 2024 год предусмотрено увеличение расходов на субсидии. В госбюджете на этот год заложено 50 миллиардов гривен для 3 миллионов украинских семей, что составляет примерно 25% больше, чем в 2023 году.

Для расчета субсидии на отопительный период 2023-2024 годов учитываются доходы за I-II кварталы 2023 года, а размер пенсионной выплаты рассматривается за август 2023 года.

Субсидия в Украине предоставляется, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Оформить субсидию можно разными способами:

через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение ПФУ или портал "Действие";

в любом сервисном центре ПФУ, без привязки к месту регистрации;

лично обратиться к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам ЦНАПов;

отправить обращение по почте в Пенсионный фонд Украины.

Источник: New Voice.

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