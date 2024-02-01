Клієнт Privatbank виявив, що отримав новий паспорт і негайно оновив свої особисті дані, але банк постійно вимагає оновлення нових даних.

Нещодавно користувачі висловлюють свої обгрунтовані турботи щодо взаємодії з "ПриватБанком" з різних причин. Цього разу клієнт "ПриватБанк" поділився на сайті Мінфін, що у нього виникли проблеми з авторизацією. В "ПриватБанк" відреагували на скаргу клієнта, дали декілька порад та пояснень.

Клієнт "ПриватБанк" розкрив, що отримав новий паспорт і одразу оновив анкетні дані у відділенні. Але не пройшло і двох місяців, коли при спробі поповнити власний рахунок через касу у відділенні "ПриватБанк", отримав відмову та вимушений був заново надати паспортні дані.

"Після надання паспортних даних готівку було зараховано. Але того ж дня отримав повідомлення, що я маю терміново надати … анкетні дані інакше обслуговування буде припинено!!! При намаганні оновити анкету онлайн система видає повідомлення про помилки і вимагає з’явитись до віділення", - поскаржився клієнт "ПриватБанк".

У "ПриватБанк" пояснили, що актуалізація даних — це не примха банку, а вимоги чинного законодавства України. Дана процедура проводиться, щоб ви завжди мали можливість користуватися усіма послугами та сервісами банку. Для цього, надана інформація має бути актуальною та в повному обсязі.

В анкеті "ПриватБанк" необхідно вказувати достовірну інформацію. Якщо у Вас є рахунок в іншому банку, при заповненні поля 'Чи є рахунки в інших Банках?' необхідно вибрати 'Так' та обов´язково заповнити реквізити рахунку.

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