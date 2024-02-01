Недавно пользователи выражают свои обоснованные заботы о взаимодействии с " ПриватБанком " по разным причинам. На этот раз клиент "ПриватБанка" поделился на сайте Минфин, что у него возникли проблемы с авторизацией. В "ПриватБанке" отреагировали на жалобу клиента, дали несколько советов и объяснений.

Клиент ПриватБанк раскрыл, что получил новый паспорт и сразу обновил анкетные данные в отделении. Но не прошло и двух месяцев, когда при попытке пополнить свой счет через кассу в отделении "ПриватБанк", получил отказ и вынужден был заново предоставить паспортные данные.

"После предоставления паспортных данных наличные деньги были засчитаны. Но в тот же день получил сообщение, что я должен срочно предоставить… анкетные данные иначе обслуживание будет прекращено!!! При попытке обновить анкету онлайн система выдает сообщение об ошибках и требует явиться к выделению", – пожаловался клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что актуализация данных — это не прихоть банка, а требования действующего законодательства Украины. Данная процедура проводится, чтобы у вас всегда была возможность пользоваться всеми услугами и сервисами банка. Для этого предоставленная информация должна быть актуальной и в полном объеме.

В анкете "ПриватБанк" нужно указывать достоверную информацию. Если у Вас есть счет в другом банке, при заполнении поля 'Есть ли счета в других Банках?' необходимо выбрать 'Да' и обязательно заполнить реквизиты счета.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.