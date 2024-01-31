Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 31 січня, життя веде нас по шляхах, на які ми іноді навіть не очікуємо.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 31 січня, зірки завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 31 січня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Королева пентаклів.

Нехай світло твого кохання сяє, Овен. Ви, природно, легко висловлюєте свою материнську природу, і сьогодні ви можете опинитися в ролі квочка над другом, якому потрібно знати, як сильно його люблять.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Мечів.

Ти маєш бути жорстким. Коли ви даєте комусь презумпцію невинності, це не означає ігнорування тривожних сигналів, коли вони з'являються. Встановіть огородження навколо ситуації. Сьогодні вам потрібно буде тримати очі відчиненими.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Туз Меч.

Можливо, комусь сьогодні знадобиться їхній простір. Коли людина починає усунутись, це може не мати до вас жодного відношення на особистому рівні. Можливо, їм потрібно подумати, а ваша присутність відволікає їхню відмінність від цього.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Справедливість

Роби правильно. Мати високу чесність. Ви знаєте, що правильно і справедливо, тому не дозволяйте собі йти на компроміс із чесністю заради того, щоб зробити задоволення людям. Стійте твердо в ім'я добра.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Дурень

Діяти. Сьогоднішні проблеми вимагають від вас оперативного вирішення конфлікту та відновлення миру у ситуації. Ви не захочете, щоб образи гноилися. Натомість, якщо необхідно, візьміть трубку і проясніть ситуацію, обговоривши ситуацію.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Зміни можуть здатися раптовими, але нова перспектива допоможе вам побачити речі у новому світлі.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Трійка Жезлів.

Друзі роблять життя таким солодким. Тип людей у ​​вашому житті може мати вирішальне значення. Вибирайте коло довіри з розумом.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Помірність.

Терпіння – чеснота. Сьогоднішні випробування перевіряють вашу рішучість, але як буде чудово, коли ви зрозумієте, наскільки ви дійсно терплячі, навіть якщо інші не зможуть цього зробити.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Жезлів.

Щастя – це процес. Будуть дні, коли життя буде важчим, ніж має бути. Коли ви відчуваєте себе втраченим або життя вас підвело, внесіть зміни, які повернуть все до ладу.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Ви не можете змусити когось бути тим, ким ви хочете, щоб він був. Любов приймає інших такими, якими вони є, і коли їм потрібно щось змінити, тоді на допомогу приходить жорстке кохання.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Місяць.

Люди не завжди кажуть те, що думають чи відчувають. Те, що від вас приховують, виявиться само собою — і тоді, коли ви будете готові.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Ваші почуття можуть бути поза вашим контролем, але саме ви вирішуєте, як діяти, коли емоції сильні і пригнічують.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку можуть бути самотніми в 2024: астрологи склали топ-4.

Як повідомляла Politeka, гороскоп для Тельця на 2024 рік отримаєте цінну інформацію від астрологів.

Також Politeka публікувала гороскоп Діви на 2024 рік: розкрийте таємниці Всесвіту.