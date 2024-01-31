Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 31 января, жизнь ведет нас по путям, на которые мы иногда даже не ожидаем.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 31 января, звезды всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 31 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Пусть свет твоей любви сияет, Овен. Вы, естественно, с легкостью выражаете свою материнскую природу, и сегодня вы можете оказаться в роли наседки над другом, которому нужно знать, как сильно его любят.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Мечей.

Ты должен быть жестким. Когда вы даете кому-то презумпцию невиновности, это не означает также игнорирования тревожных сигналов, когда они появляются. Установите ограждения вокруг ситуации. Сегодня вам нужно будет держать глаза открытыми.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Туз Мечей.

Возможно, кому-то сегодня понадобится их пространство. Когда человек начинает отстраняться, это может не иметь к вам никакого отношения на личном уровне. Возможно, им нужно подумать, а ваше присутствие отвлекает их от этого.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Справедливость

Делай правильно. Иметь высокую честность. Вы знаете, что правильно и справедливо, поэтому не позволяйте себе идти на компромисс с честностью ради того, чтобы доставить удовольствие людям. Стойте твердо во имя добра.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Дурак

Действовать. Сегодняшние проблемы требуют от вас оперативного разрешения конфликта и восстановления мира в ситуации. Вы не захотите, чтобы обиды гноились. Вместо этого, если необходимо, возьмите трубку и проясните ситуацию, обсудив ситуацию.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Изменения могут показаться внезапными, но новая перспектива поможет вам увидеть вещи в новом свете.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Друзья делают жизнь такой сладкой. Тип людей в вашей жизни может иметь решающее значение. Выбирайте круг доверия с умом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Умеренность.

Терпение – добродетель. Сегодняшние испытания проверяют вашу решимость, но как будет чудесно, когда вы поймете, насколько вы на самом деле терпеливы, даже если другие не смогут этого сделать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Счастье – это процесс. Будут дни, когда жизнь будет тяжелее, чем должна быть. Когда вы чувствуете себя потерянным или жизнь вас подвела, внесите изменения, которые вернут все в порядок.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

Вы не можете заставить кого-то быть тем, кем вы хотите, чтобы он был. Любовь принимает других такими, какие они есть, и когда им нужно что-то изменить, тогда на помощь приходит жесткая любовь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Луна.

Люди не всегда говорят то, что думают или чувствуют. То, что от вас скрывают, выявится само собой — и тогда, когда вы будете наиболее готовы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Ваши чувства могут быть вне вашего контроля, но именно вы решаете, как действовать, когда эмоции сильны и подавляют.

Источник: yourtango.

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