Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 31 января, звезды всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.
Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 31 января.
Овен (21 марта – 19 апреля)
Карта Таро: Королева Пентаклей.
Пусть свет твоей любви сияет, Овен. Вы, естественно, с легкостью выражаете свою материнскую природу, и сегодня вы можете оказаться в роли наседки над другом, которому нужно знать, как сильно его любят.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Карта Таро: Рыцарь Мечей.
Ты должен быть жестким. Когда вы даете кому-то презумпцию невиновности, это не означает также игнорирования тревожных сигналов, когда они появляются. Установите ограждения вокруг ситуации. Сегодня вам нужно будет держать глаза открытыми.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Карта Таро: Туз Мечей.
Возможно, кому-то сегодня понадобится их пространство. Когда человек начинает отстраняться, это может не иметь к вам никакого отношения на личном уровне. Возможно, им нужно подумать, а ваше присутствие отвлекает их от этого.
Рак (21 июня – 22 июля)
Карта Таро: Справедливость
Делай правильно. Иметь высокую честность. Вы знаете, что правильно и справедливо, поэтому не позволяйте себе идти на компромисс с честностью ради того, чтобы доставить удовольствие людям. Стойте твердо во имя добра.
Лев (23 июля – 22 августа)
Карта Таро: Дурак
Действовать. Сегодняшние проблемы требуют от вас оперативного разрешения конфликта и восстановления мира в ситуации. Вы не захотите, чтобы обиды гноились. Вместо этого, если необходимо, возьмите трубку и проясните ситуацию, обсудив ситуацию.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Карта Таро: Шестерка Мечей.
Изменения могут показаться внезапными, но новая перспектива поможет вам увидеть вещи в новом свете.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Карта Таро: Тройка Жезлов.
Друзья делают жизнь такой сладкой. Тип людей в вашей жизни может иметь решающее значение. Выбирайте круг доверия с умом.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Карта Таро: Умеренность.
Терпение – добродетель. Сегодняшние испытания проверяют вашу решимость, но как будет чудесно, когда вы поймете, насколько вы на самом деле терпеливы, даже если другие не смогут этого сделать.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Карта Таро: Шестерка Жезлов.
Счастье – это процесс. Будут дни, когда жизнь будет тяжелее, чем должна быть. Когда вы чувствуете себя потерянным или жизнь вас подвела, внесите изменения, которые вернут все в порядок.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Карта Таро: Пятерка Мечей.
Вы не можете заставить кого-то быть тем, кем вы хотите, чтобы он был. Любовь принимает других такими, какие они есть, и когда им нужно что-то изменить, тогда на помощь приходит жесткая любовь.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Карта Таро: Луна.
Люди не всегда говорят то, что думают или чувствуют. То, что от вас скрывают, выявится само собой — и тогда, когда вы будете наиболее готовы.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Карта Таро: Двойка Кубков.
Ваши чувства могут быть вне вашего контроля, но именно вы решаете, как действовать, когда эмоции сильны и подавляют.
Источник: yourtango.
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