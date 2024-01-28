У Telegram-каналі Головного управління Пенсійного фонду України на Донеччині озвучили деталі про субсидії.

Громадяни України, які не мають достатньо коштів для оплати комунальних послуг, можуть подати заяву на отримання житлової субсидії. Про це повідомили в Telegram-каналі Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Однак не всі мають право на її отримання, оскільки існують конкретні критерії, яким потрібно відповідати. При призначенні субсидії враховуються різні види доходів.

У Telegram-каналі Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, чи будуть враховані відсотки від депозиту при розрахунку середньомісячного сукупного доходу для отримання субсидії.

Зазначено, що доходи від розміщення депозитів не враховуються при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї (згідно з пунктом 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

Однак слід відзначити, що якщо хоча б одна особа з домогосподарства на перше число місяця, з якого надається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в сумі, що перевищує 100 тис. гривень, у такому випадку субсидія не призначатиметься.

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