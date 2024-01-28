В Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области озвучили детали о субсидии.

Граждане Украины, не имеющие достаточно средств для оплаты коммунальных услуг, могут подать заявление на получение жилищной субсидии. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Однако не все имеют право на ее получение, поскольку существуют конкретные критерии, которым следует удовлетворять. При назначении субсидии учитываются разные виды доходов.

В Telegram-канале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, будут ли учтены проценты от депозита при расчете среднемесячного совокупного дохода для получения субсидии.

Отмечено, что доходы от размещения депозитов не учитываются при расчете среднемесячного совокупного дохода семьи (согласно пункту 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).

Однако следует отметить, что если хотя бы один из домохозяйств на первое число месяца, из которого предоставляется жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. гривен, в таком случае субсидия не будет назначаться.

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