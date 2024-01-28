В "ПриватБанк" відреагували на скаргу клієнта та дали поради, що потрібно робити при виникненні проблем.

Останнім часом користувачі висловлюють свої обгрунтовані стурбованості щодо взаємодії з "ПриватБанком" з різних причин. Цього разу клієнт "ПриватБанк" поділився на сайті Мінфін, що у нього виникли проблеми з переказом зарплати на карту. В "ПриватБанк" відреагували на скаргу клієнта та дали поради, що потрібно робити при виникненні проблем.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що 1,5 роки користувався регулярними платежам, проблем ніяких не було, але раптово не зміг змінити дату платежу, видалив платіж і через банкомат зареєстрував нові платіжні доручення. В дорученнях значиться що платіж пройде 26.01. але в онлайн версії стоїть 26.02., зателефонувавши на 3700 і відвідавши відділення "ПриватБанк" не вдалося виправити дату платежу.

Всі фахівці "ПриватБанк" відповіли, як один, вони не можуть цього зробити. В той же час в електронній системі написано що клієнт "ПриватБанк" може змінювати дату платежу з 1 по 28 число. Ось такий парадокс.

В "ПриватБанк" повідомили, що для створення платежу в "Приват24" по сервісу "Списання цільових виплат з карток інших банків на картку для виплат регулярним платежем" необхідно здійснити декілька важливих кроків:

Крок 1. Перехід в меню "Усі послуги — Платежі — Регулярні платежі".

Крок 2. Натиснути на дату платежу.

Крок 3. Створення платежу.

Натиснути кнопку — Додати регулярний платіж і обрати послугу з переліку.

Натиснути кнопку — Додати регулярний платіж і обрати послугу з переліку. Крок 4. Додавання картки.

Крок 5. Заповнення інформації щодо платежу

5.1. Вибір типу платежу.

5.2. Вибір дати (при необхідності її можна змінити).

5.3. Вибір картки для зарахувань.

5.4. Збереження платежу.

Для збереження платежу необхідно натиснути кнопку "Додати в календар платежів". Протягом 3 днів необхідно активувати регулярний платіж в банкоматі, після його створення в "Приват24".

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