В "ПриватБанке" отреагировали на жалобу клиента и дали советы, что нужно делать при возникновении проблем.

В последнее время пользователи выражают свои обоснованные озабоченности по взаимодействию с " ПриватБанком " по разным причинам. На этот раз клиент "ПриватБанк" поделился на сайте Минфина, что у него возникли проблемы с переводом зарплаты на карту. В "ПриватБанке" отреагировали на жалобу клиента и дали советы, что нужно делать при возникновении проблем.

Клиент ПриватБанк рассказал, что 1,5 года пользовался регулярными платежами, проблем никаких не было, но внезапно не смог изменить дату платежа, удалил платеж и через банкомат зарегистрировал новые платежные поручения. В поручениях значится, что платеж пройдет 26.01. но в онлайн версии стоит 26.02., позвонив по телефону на 3700 и посетив отделение "ПриватБанк" не удалось исправить дату платежа.

Все специалисты "ПриватБанка" ответили, как один, они не могут этого сделать. В то же время в электронной системе написано, что клиент "ПриватБанк" может изменять дату платежа с 1 по 28 число. Вот такой парадокс.

В "ПриватБанк" сообщили, что для создания платежа в "Приват24" по сервису "Списание целевых выплат с карт других банков на карту для выплат регулярным платежом" необходимо предпринять несколько важных шагов:

Шаг 1. Переход в меню "Все услуги - Платежи - Регулярные платежи".

Шаг 2. Нажмите на дату платежа.

Шаг 3. Создание платежа.

Нажать кнопку — Добавить регулярный платеж и выбрать услугу из списка.

Нажать кнопку — Добавить регулярный платеж и выбрать услугу из списка. Шаг 4. Добавление карты.

Шаг 5. Заполнение информации о платеже

5.1. Выбор типа платежа.

5.2. Выбор даты (при необходимости ее можно изменить).

5.3. Выбор карты для зачислений.

5.4. Сохранение платежа.

Для сохранения платежа необходимо нажать кнопку "Добавить в календарь платежей". В течение 3 дней необходимо активировать регулярный платеж в банкомате после его создания в "Приват24".

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