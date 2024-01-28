Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 28 січня.

Зірки завжди на нашому боці, оскільки ми вчимося позитивно використовувати свої таланти та навички.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Туз Пентакль.

Будьте милим та щедрим. У вас щедра натура, Овен, так що розслабтеся і давайте те, що душа забажає.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Чекати та дивитися. Є час здатися та час триматися. Сьогоднішнє попередження – менше витрачати та більше економити. Слідкуйте за своїми ресурсами.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Світ

Успіх – це те, як ви на це дивитеся. Навіть погана ситуація може здатися гарною можливістю, якщо ви подивіться на неї таким чином. Вся річ у ракурсах і в тому, як ви підходите до проблеми.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Все, що вам потрібно, у вас під рукою. Попросіть Всесвіт допомогти вам досягти того, чого ви прагнете. Можливо, вам доведеться почекати, але все стане на свої місця, коли прийде час.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Імператор.

Сьогодні ви реватимете голосніше, ніж зазвичай, через те, що ситуація виходить з-під контролю.

Постарайтеся повернути собі частину цієї сили і прагнути кращої стратегії. З медом ви отримаєте більше, ніж з оцтом.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Смерть.

Настав час написати новий розділ у вашій книзі життя. Одна константа у світі — це зміни, і цей сезон незабаром добігає кінця. Будьте готові зробити щось із усім, чого ви навчилися цього місяця.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Буде хаос. Люди, графіки та все, що потрібно зробити, заповнять ваш день. Тим не менш, ви будете на висоті, незалежно від того, наскільки ви зайняті.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Кубків.

Ваші благословення. Найкраще у вашому житті попереду, а не у минулому. Сьогоднішня тиша веде до зростання, тому що це шанс перепочити, перш ніж перейти до наступного простору.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Фінансові питання можуть виявитися непростими після свят через зміни у ваших доходах. Заспокойся. Думайте нестандартно і намагайтеся не заважати собі. Зверніться за допомогою до людини, яка має об'єктивну думку.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Подумайте про емоційну дію вашого вибору. Ви можете бути усунені від цього досвіду, але ваші почуття також мають значення. Що вам подобається і що робить вас найщасливішим.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Ми не можемо передбачити майбутнє, Водолію. Ви не можете контролювати те, як хтось вирішить ставитись до вас. Вам залишається лише вчитися, бажати їм добра та рухатися вперед.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Диявол

Зменшіть спокусу. З очей геть, з очей геть, Риби. Заблокуйте людину. Видаліть їхні фотографії та зітріть номер зі свого телефону.

Джерело: yourtango .

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