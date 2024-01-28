Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 28 января.

Звезды всегда на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Будьте милым и щедрым. У вас щедрая натура, Овен, так что расслабьтесь и давайте то, что душе угодно.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Ждать и смотреть. Есть время сдаться и время держаться. Сегодняшнее предупреждение – меньше тратить и больше экономить. Следите за своими ресурсами.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Мир

Удача – это то, как вы на это смотрите. Даже плохая ситуация может показаться хорошей возможностью, если вы посмотрите на нее таким образом. Все дело в ракурсах и в том, как вы подходите к проблеме.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Все, что вам нужно, находится у вас под рукой. Попросите Вселенную помочь вам добиться того, к чему вы стремитесь. Возможно, вам придется подождать, но все встанет на свои места, когда придет время.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Император.

Сегодня вы будете реветь громче, чем обычно, из-за того, что ситуация выходит из-под контроля.

Постарайтесь вернуть себе часть этой силы и стремиться к лучшей стратегии. С медом вы получите больше, чем с уксусом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Смерть.

Пришло время написать новую главу в вашей книге жизни. Одна константа в мире — это перемены, и этот сезон скоро подходит к концу. Будьте готовы сделать что-нибудь со всем, чему вы научились в этом месяце.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Будет хаос. Люди, графики и все, что нужно сделать, заполнят ваш день. Тем не менее, вы будете на высоте, независимо от того, насколько вы заняты.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Ваши благословения. Лучшее в вашей жизни впереди, а не в прошлом. Сегодняшняя тишина ведет к росту, потому что это шанс отдышаться, прежде чем перейти к следующему пространству.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Финансовые вопросы могут оказаться непростыми после праздников из-за изменений в ваших доходах. Успокойся. Думайте нестандартно и старайтесь не мешать себе. Обратитесь за помощью к человеку, имеющему объективное мнение.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Подумайте об эмоциональном воздействии вашего выбора. Вы можете быть отстранены от этого опыта, но ваши чувства также имеют значение. Что вам нравится и что делает вас самым счастливым.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Мы не можем предсказать будущее, Водолей. Вы не можете контролировать то, как кто-то решит относиться к вам. Вам остается только учиться, желать им добра и двигаться вперед.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Дьявол

Уменьшите искушение. С глаз долой, с глаз долой, Рыбы. Заблокируйте человека. Удалите их фотографии и сотрите номер из своего телефона.

Источник: yourtango.

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