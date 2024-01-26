Як повідомляє Генштаб ЗСУ у новому зведенні, протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнення.

«Загалом ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Тільки на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

війна в Україні

Жахливі бої продовжуються на Авдіївському напрямку.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що на Бахмутскому напрямку після захоплення Веселого ворог підібрався все ближче до Виїмки. Це село є важливим для стійкості оборони Сіверська.

«Далі ворог був зупинений, але ситуація не з простих. Висоти поруч з Веселим за нашими військами, тому поки можна казати тільки за тактичний рівень успіхів окупантів», - додав Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

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За словами аналітика, взагалі сіверський район оборони є вкрай складним.

«Але ворог не зміг окупувати Сіверськ влітку 2022, коли був майже на околицях Словʼянська. Не зміг це зробити і минулої зими, коли проходила бахмутська кампанія. Дуже обережно припущу, що і на цей раз шанси втратити Сіверськ – малі», - висловив надію експерт.

Західніше Хромового, повідомив Мірошніков, окупанти просунулися на 200 метрів, стільки ж просування - у напрямку Іванівського.

Про важку ситуацію у напрямку Іванівського повідомив і боєць ЗСУ, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон».

«В нас важко на Іванівському, поки без деталей», - повідомив «демон».

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