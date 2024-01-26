Кількість жорстоких боїв на фронті знову збільшилася, з’явилися нові важливі дані з поля бою.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у новому зведенні, протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнення.

«Загалом ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Тільки на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Жахливі бої продовжуються на Авдіївському напрямку.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 25 атак.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що на Бахмутскому напрямку після захоплення Веселого ворог підібрався все ближче до Виїмки. Це село є важливим для стійкості оборони Сіверська.

«Далі ворог був зупинений, але ситуація не з простих. Висоти поруч з Веселим за нашими військами, тому поки можна казати тільки за тактичний рівень успіхів окупантів», - додав Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За словами аналітика, взагалі сіверський район оборони є вкрай складним.

«Але ворог не зміг окупувати Сіверськ влітку 2022, коли був майже на околицях Словʼянська. Не зміг це зробити і минулої зими, коли проходила бахмутська кампанія. Дуже обережно припущу, що і на цей раз шанси втратити Сіверськ – малі», - висловив надію експерт.

Західніше Хромового, повідомив Мірошніков, окупанти просунулися на 200 метрів, стільки ж просування - у напрямку Іванівського.

Про важку ситуацію у напрямку Іванівського повідомив і боєць ЗСУ, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон».

«В нас важко на Іванівському, поки без деталей», - повідомив «демон».

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