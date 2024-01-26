Число жестоких боев на фронте снова увеличилось, появились новые важные данные с поля боя.

Как сообщает Генштаб ВСУ в новой сводке, за прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений.

«В общей сложности враг нанес 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», - рассказали в Генштабе ВСУ.

Только на Бахмутском направлении Силами обороны отбито 8 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Ужасные бои продолжаются на Авдеевском направлении.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 25 атак.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что на Бахмутском направлении после захвата Веселого враг подобрался все ближе к Выемке. Это село важно для устойчивости обороны Северска.

«Дальше враг был остановлен, но ситуация не из простых. Высоты рядом с Веселым за нашими войсками, поэтому пока можно говорить только за тактический уровень успехов оккупантов», - добавил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По словам аналитика, вообще северский район обороны крайне сложный.

«Но враг не смог оккупировать Северск летом 2022 года, когда был почти на окраинах Славянска. Не смог это сделать и прошлой зимой, когда проходила бахмутская кампания. Очень осторожно предположу, что и в этот раз шансы потерять Северск – малы», - выразил надежду эксперт.

Западнее Хромового, сообщил Мирошников, оккупанты продвинулись на 200 метров, столько же продвижения – в направлении Ивановского.

О тяжелой ситуации в направлении Ивановского сообщил и боец ​​ВСУ, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон».

«У нас тяжело на Ивановском, пока без деталей», – сообщил «демон».

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