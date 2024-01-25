Українців, які залишаютсья у цих населених пунктах, благають евакуюватися, адже найцінніше, що в них є – це їхні життя.

Так, російські загарбники здійснили нову жорстоку атаку - завдали два удари ракетами С-300 по Дружківці.

Про це повідомляє голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, атака відбулася посеред ночі, постраждав приватний сектор.

Зруйновано три приватні будинки, ще 10 пошкоджено, перебито лінію електропередач.

«Вже два роки, як на Донеччині не залишилися жодного абсолютно безпечного місця — вся область прострілюється ворогом. Прошу всіх, хто досі залишається в області: вчиніть відповідально! Евакуюйтесь!», - закликають мешканців Донецької області.

Додамо, що за минулу добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Новоукраїнку Вугледарської громади ворог обстріляв касетними боєприпасами.

На щастя, обійшлося без жертв.

Також ФІлашкін розповів про загибель 9-річного Богдана Самофалова. Його життя відібрав російський обстріл села Рівне. 6 січня 2024 року ворог атакував населений пункт ракетами. Поряд із хлопчиком загинули його бабуся, дядько, тітка, молодші двоюрідні братик і сестричка.

«Богдан жив у бабусі у селі Рівне Мирноградської громади. На різдвяно-новорічні свята до Рівного пприїхали дядько Богдана з дружиною і дітьми. 6 січня 2024 року вони ненадовго прийшли в гості до бабусі Богдана. Хотіли принести кутю і привітати зі святами. Коли рідні зібралися разом, у дім поцілила ворожа ракета», - розповів ФІлашкін про обставини трагедії.

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