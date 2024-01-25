Украинцев, которые остаются в этих населенных пунктах, умоляют эвакуироваться, ведь самое ценное, что у них есть – это их жизнь.

Так, российские захватчики совершили новую жестокую атаку - нанесли два удара ракетами С-300 по Дружковке.

Об этом сообщает глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, атака произошла ночью, пострадал частный сектор.

Разрушены три частных дома, еще 10 повреждены, перебита линия электропередач.

«Уже два года, как в Донецкой области не осталось ни одного абсолютно безопасного места — вся область простреливается врагом. Прошу всех, кто до сих пор остается в области: поступите ответственно! Эвакуируйтесь!», - призывают жителей Донецкой области.

Добавим, что за минувшие сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. Новоукраинку Угледарской общины враг обстрелял кассетными боеприпасами.

К счастью, обошлось без жертв.

Также Филашкин рассказал о гибели 9-летнего Богдана Самофалова. Его жизнь отобрал обстрел села Ровное. 6 января 2024 года враг атаковал населенный пункт ракетами. Рядом с мальчиком погибли его бабушка, дядя, тетя, младшие двоюродные братик и сестренка.

«Богдан жил у бабушки в селе Ровное Мирноградской общины. На рождественско-новогодние праздники в Ровное приехали дядя Богдана с женой и детьми. 6 января 2024 года они ненадолго пришли в гости к бабушке Богдану. Хотели принести кутью и поздравить с праздниками. Когда родные собрались вместе, в дом попала вражеская ракета», - рассказал Филашкин об обстоятельствах трагедии.

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