Багато споживачів комунальних послуг в Україні, які отримали рахунки за опалення у січні, відзначили значне збільшення сум у своїх платіжках.

Деякі українські споживачі газу здивувалися вдвічі збільшеним розміром рахунків за опалення, які отримали на початку року. Ймовірно, подібні суми залишаться і в лютому. Стало відомо, чому зросла вартість тарифу на опалення.

Багато споживачів комунальних послуг в Україні, які отримали рахунки за опалення у січні, відзначили значне збільшення сум у своїх платіжках. Для деяких українців ці суми виявилися вдвічі вищими, ніж зазвичай. Важливо відзначити, що тарифи за опалення залишаються незмінними до 15 квітня, що є датою завершення опалювального сезону.

Підвищення вартості опалення стосується виключно власників квартир, тоді як мешканці приватних будинків та ті, хто використовує автономні системи опалення, не відчули збільшення тарифів.

Зазначимо, що з початком нового року в Україні відбулися ряд змін, зокрема, щодо оплати газу.

Основний тариф залишився незмінним через дію мораторію, але змінилася вартість доставки газу. Цей показник розраховується щорічно на основі обсягів спожитого газу у попередньому році.

Таким чином, якщо споживач витратив більше газу у 2023 році, ніж у 2022 році, він оплатить більше за доставку газу. Цю зміну можна було помітити у січневих платіжках, і вона залишиться актуальною протягом цілого року. Однак це ще не всі інновації. Найважливіше, що планують "відрізати" боржників від газопостачання, тому потрібно оплачувати тарифи вчасно.

Джерело: НаПенсії.

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