Деякі українські споживачі газу здивувалися вдвічі збільшеним розміром рахунків за опалення, які отримали на початку року. Ймовірно, подібні суми залишаться і в лютому. Стало відомо, чому зросла вартість тарифу на опалення.

опалення, батарея, тепло

Багато споживачів комунальних послуг в Україні, які отримали рахунки за опалення у січні, відзначили значне збільшення сум у своїх платіжках. Для деяких українців ці суми виявилися вдвічі вищими, ніж зазвичай. Важливо відзначити, що тарифи за опалення залишаються незмінними до 15 квітня, що є датою завершення опалювального сезону.

Підвищення вартості опалення стосується виключно власників квартир, тоді як мешканці приватних будинків та ті, хто використовує автономні системи опалення, не відчули збільшення тарифів.

Зазначимо, що з початком нового року в Україні відбулися ряд змін, зокрема, щодо оплати газу.

платіжка, квитанція, ЖКГ

Основний тариф залишився незмінним через дію мораторію, але змінилася вартість доставки газу. Цей показник розраховується щорічно на основі обсягів спожитого газу у попередньому році.

Таким чином, якщо споживач витратив більше газу у 2023 році, ніж у 2022 році, він оплатить більше за доставку газу. Цю зміну можна було помітити у січневих платіжках, і вона залишиться актуальною протягом цілого року. Однак це ще не всі інновації. Найважливіше, що планують "відрізати" боржників від газопостачання, тому потрібно оплачувати тарифи вчасно.

Джерело: НаПенсії.

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