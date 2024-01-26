Многие потребители коммунальных услуг в Украине, получившие счета за отопление в январе, отметили значительный рост сумм в своих платежах.

Некоторые украинские потребители газа удивились вдвое увеличенному размеру счетов за отопление, которые получили в начале года. Вероятно, подобные суммы останутся и в феврале. Стало известно, почему выросла стоимость тарифа на отопление.

Многие потребители коммунальных услуг в Украине, получившие счета за отопление в январе, отметили значительный рост сумм в своих платежах. Для некоторых украинцев эти суммы оказались вдвое выше обычного. Важно отметить, что тарифы по отоплению остаются неизменными до 15 апреля, что является датой завершения отопительного сезона.

Повышение стоимости отопления касается исключительно владельцев квартир, в то время как жильцы частных домов и использующие автономные системы отопления не почувствовали увеличения тарифов.

Отметим, что с началом нового года в Украине произошел ряд изменений, в частности, по оплате газа.

Основной тариф остался неизменным из-за моратория, но изменилась стоимость доставки газа. Этот показатель рассчитывается ежегодно на основе объемов потребленного газа в прошлом году.

Таким образом, если потребитель потратил больше газа в 2023 году, чем в 2022 году, он оплатит больше доставки газа. Это изменение можно было заметить в январских платежках, и оно останется актуальным в течение целого года. Однако, это еще не все инновации. Самое важное, что планируют отрезать должников от газоснабжения, поэтому нужно оплачивать тарифы вовремя.

Источник: НаПенсії.

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