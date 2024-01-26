Клієнт "ПриватБанк" розкрив, що все сталося за одну годину. Шахраї, якимсь чином дізнались номер його телефону та зняли гроші з картки.

Останнім часом користувачі висловлюють свої побоювання стосовно взаємодії з "ПриватБанком" з різних мотивів. Цього разу клієнт "ПриватБанк" поділився на сайті Мінфін, що його банківським рахунком скористались шахраї та зняли гроші. В "ПриватБанк" відреагували на скаргу клієнта та дали поради, як захистити свою картку від шахраїв.

Клієнт "ПриватБанк" розкрив, що все сталося за одну годину. Шахраї, якимсь чином дізнались номер його телефону, зайшли в додаток "Приват24" та підібрали пароль від особистого кабінету. Карта була кредитна і вони зняли з кредитної 6300 гривень. Клієнт "ПриватБанк" вчасно це помітив та заблокував рахунок.

В "ПриватБанк" відповіли, що попри бажання захистити та вберегти своїх клієнтів від шахраїв, Банк обмежений у своїх можливостях. "ПриватБанк" також дав кілька порад, як уберегтися від шахраїв:

Правило № 1. Ніколи не залишайте ПІН-код на пластиковій картці: в разі крадіжки або втрати картки сторонні особи можуть неперешкоджено зняти кошти.

Правило № 2. Ніколи не розголошуйте інформацію про свої картки третім особам.

Правило № 3. Утримуйтесь від завантаження файлів з підозрілих веб-ресурсів та інших невідомих джерел.

Правило № 4. Використовуйте ефективне антивірусне програмне забезпечення на всіх пристроях і регулярно оновлюйте його.

Правило № 5. Створюйте складні паролі та унікальні для різних систем (сайтів, електронної пошти тощо).

Правило № 6. Використовуйте двофакторну автентифікацію.

Правило № 7. Будьте особливо обережні, коли вас просять увійти онлайн.

Правило № 8. Встановіть блокування на своєму смартфоні.

Правило № 9. При встановленні додатків з маркетів додатків (App Store, Play Market) уважно переглядайте запити додатків на отримання дозволів.

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