Клиент "ПриватБанк" раскрыл, что все произошло за один час. Мошенники, каким-то образом узнали номер его телефона и сняли деньги с карты.

В последнее время пользователи выражают свои опасения по поводу взаимодействия с "ПриватБанком" по разным мотивам. На этот раз клиент "ПриватБанк" поделился на сайте Минфин, который банковским счетом воспользовались мошенники и сняли деньги. В "ПриватБанке" отреагировали на жалобу клиента и дали советы, как защитить свою карточку от мошенников.

Клиент "ПриватБанк" раскрыл, что все произошло за один час. Мошенники, каким-то образом узнали номер его телефона, зашли в приложение Приват24 и подобрали пароль от личного кабинета. Карта была кредитной и они сняли с кредитной 6300 гривен. Клиент "ПриватБанк" своевременно заметил и заблокировал счет.

В "ПриватБанке" ответили, что несмотря на желание защитить и уберечь своих клиентов от мошенников, Банк ограничен в своих возможностях. "ПриватБанк" также дал несколько советов, как уберечься от мошенников:

Правило № 1. Никогда не оставляйте ПИН-код на пластиковой карте: в случае кражи или потери карты посторонние лица могут не мешать снятию средств.

Правило № 2. Никогда не разглашайте информацию о своих картах третьим лицам.

Правило №3. Воздерживайтесь от загрузки файлов из подозрительных веб-ресурсов и других неизвестных источников.

Правило №4. Используйте эффективное антивирусное программное обеспечение на всех устройствах и регулярно обновляйте его.

Правило № 5. Создайте сложные и уникальные пароли для различных систем (сайтов, электронной почты и т.п.).

Правило №6. Используйте двухфакторную аутентификацию.

Правило №7. Будьте особенно осторожны, когда вас просят войти онлайн.

Правило №8. Установите блокировку на своем смартфоне.

Правило № 9. При установке приложений из маркеров приложений (App Store, Play Market) внимательно просматривайте запросы приложений на получение разрешений.

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