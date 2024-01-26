В Україні регулювання тарифів на комунальні послуги, зокрема газ та електроенергію, впливає на стримування темпів інфляції.

Приблизно 98% усіх споживачів газу отримують своє блакитне паливо від "Нафтогазу", тоді як інші 2% обслуговуються різними постачальниками і мають відмінні ціни, які можуть бути як вищими, так і нижчими від тарифів "Нафтогазу". Стало відомо, скільки платитимуть за газ в лютому та коли чекати подорожчання. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

З лютого в Україні тариф на природний газ для більшості споживачів складатиме 7,96 грн, що є фіксованим тарифом від "Нафтогазу". Вартість газу залишиться незмінною принаймні до 1 травня 2024 року.

В Україні регулювання тарифів на комунальні послуги, зокрема газ та електроенергію, впливає на стримування темпів інфляції. Проте цей механізм регулювання планують скасувати до 2025 року, що може призвести до значного зростання вартості комунальних послуг.

Прогнозується, що адміністративна інфляція буде зростати в результаті подальшого збільшення акцизів на тютюнові товари та тарифів на деякі комунальні послуги. Згідно з прогнозами, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання буде скасовано не раніше 2025 року, що призведе до прискорення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду.

Незважаючи на необхідність усунення дисбалансів у енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на ЖКП до ринкових рівнів враховуватимуть високий соціальний важливість цих тарифів. Таким чином, ймовірно, буде здійснюватись поетапне підвищення тарифів, супроводжуване розширенням підтримки населення за допомогою субсидій.

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