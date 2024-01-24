Повня у січні, тобто перший повний Місяць у 2024-му році, відбудеться 25 січня о 19:54 за київським часом.

Цю повню у січні називають Вовчою через завивання вовків у цей період у Північній Америці.

Існують також інші назви повні у січні. Так, у Китаї цей повний місяць називають - Святковий Місяць, у кельтів - Тихий Місяць, черокі - Холодний Місяць, у Південній півкулі - Оленій Місяць, Грозовий Місяць.

Повня у січні відбудеться у сузір'ї Лева.

«Повня у Леві. Луна досягає свого піку. Її Повня відбудеться у Леві 25.01 о 19:54 год. Ця Повня - про розкриття та вивільнення вогненної енергії, пристрасної, емоційної, з перчиком на опозиції до Плутона. Зачіпає теми самореалізації, розуміння себе та своїх істинних бажань. Чи знаю я чого хочу? Чи не наступаю на горло своїй пісні?», - пояснила астрологиня в телеграм-каналі Scorpio.

Повня у січні 2024.

За словами експертки з прогнозів, під час повні у січні «накриє Левів та тих, у кого там стоять особисті планети».

«Вмикаються також Скорпіони, Тельці та Водолії», - зазначила астрологиня, додавши, що «гойдалки» вже запускаються.

Люди цих Знаків можуть відчувати максимум зажатості в темах нереалізації себе, свого потенціалу та талантів, самоідентифікації, втрати себе.

«Вилазить через емоції та проблеми. Фіксовані знаки теж відчують ці тригери», - попередила астрологиня.

Крім того, у дні повні у січні люди можуть відчувати інші негативні емоції – «вас можуть зачепити за власну значимість».

«Можуть засумніватись у ваших ідеях, досвіді, в необхідності ваших пропозицій, в вашій компетентності, значимості. Усе це - тригерні точки входу у Левову Повню», - пояснила експертка.

Повня у січні 2024.

На низьких вібраціях, каже астрологиня, емоції, імпульси, деструкція, а от на вищих - можливість побачити, що вас зачіпає і перетворити ці гачки в точки Росту.

Експертка з прогнозів запевнила, що все залежить від кожної окремої людини і рівня її розвитку на момент повні у січні.

Додамо, під час повні, в тому числі і у повні у січні, астрологи радять не сваритися, не ображати один одного і близьких, не втручатися в інші конфлікти. Також спеціалісти не радять укладати серйозні угоди, особливо ті, які пов'язані з великими грошима, і приймати доленосні рішення. Також не варто здійснювати серйозні покупки. Ці плани можна відкласти на кілька днів.

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