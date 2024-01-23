У цьому розкладі є кілька карт, які спочатку можуть шокувати або стурбувати, але ми копатимемо глибше, оскільки ці карти мають позитивне значення.

Таро це школа містерій; все підлягає інтерпретації, і все, що інтерпретується, залежить від того, як сприймає одержувач. Давайте почнемо.

Тижневий гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 22–28 січня 2024 року:

Овен

(21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Туз Мечей

Ця карта є надзвичайно сильною і показує, що ви, швидше за все, твердо стоятиме на чомусь протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року. Ви не тільки зосереджені; ви сповнені рішучості поза тінню сумніву. Ви знаєте, чого хочете, і ви також усвідомлюєте, що те, що ви хочете, може стати непопулярним вибором. Догоджати іншим протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 не в ваших інтересах.

Ви тут, щоб виконати роботу, завдання, яке можете виконати тільки ви і яку бажаєте робити тільки ви. Це дуже позитивна карта, оскільки вона представляє рішення, остаточність та абсолют. Те, що ти кажеш, буде цього тижня, Овен. Незалежно від того, чи прийнято це рішення щодо вашого власного життя чи кар'єри, чи воно пов'язане з кимось іншим, не має значення. Цього тижня, 22–28 січня 2024 року, очевидно, що саме ви берете на себе відповідальність за своє життя; ти зробиш те, що краще для тебе.

Ключові слова тижня: Влада, сила, рішення.

Цього тижня ви отримаєте все це, Овен, і це говорить багато про що, коли справа стосується вас, тому обачність буде відігравати важливу роль у тому, як ви розпорядитеся всією цією силою і славою. Ви можете легко наступити на інших людей, і вам потрібно остерігатися цього. Це ваша сила, але ви тут не для того, щоб зловживати нею.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 23, 24, 28 січня.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Мапа Таро: Смерть, перевернута.

Я ДУЖЕ ЛЮБЛЮ цю карту. Смерть у перевернутому стані - чудова карта, що символізує відродження та рух. Дні застою для тебе скінчилися, Телець. Ви зробили все, що могли, з усім, що або стримувало вас, або заважало вам досягти того, чого ви бажаєте, і протягом цього тижня, 22–28 січня 2024 р., ви усвідомили, що настав час діяти. далі.

Ця карта показує вам, що ви тільки-но визнали закінчення, але ваше визнання реальне. Це автентично. Цього разу ви не просто обманюєте себе; ви змирилися з чимось у своєму житті, з чим треба було покінчити, і тепер, на щастя, ви перебуваєте на іншому боці цього. Тепер ви готові. Ви струсили з себе тягар минулого. Тепер ви можете вільно рухатися далі.

Ключові слова на тиждень: Визволення, оновлення, омолодження.

На цьому тижні, Телець, ви виявите, що хочете сконцентруватися на своєму зростанні, і це може початися з уваги до свого тіла. Ви можете опинитися в комплексному спа-центрі, де вам зроблять масаж або побалують себе в сауні. Це все добрі ідеї для вас.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 22, 25, 27 січня.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Путівник

По суті, ця карта означає час на самоті, і це ніколи не буде поганою новиною для вас, Близнюки, оскільки у вас є щось таке, що ви абсолютно визнаєте самотнім. Ви одинак ​​по натурі, і хоча ви обожнюєте компанію та участь у соціальних заходах, коли справа доходить до того, що вам дійсно потрібно в цьому житті, це те, що ви знаходите самі, коли залишаєтеся одні. Це коли ви робите свою найкращу роботу, свої найкращі думки.

Протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року вам знадобиться трохи вільного часу, щоб зайнятися своїми справами. Це може бути турбота про себе чи планування якогось творчого проекту; ви завжди креативні і завжди маєте намір бути творчими. Якщо вам це важливо, то ви знайдете спосіб взяти відпустку, щоб як слід підготуватися до того, що ви запланували на найближче майбутнє. Це час для вас, і ви знаєте, що воно вам потрібне.

Ключові слова тижня: Самота, мудрість, медитація.

Стриманість і замкнутість цього тижня обов'язково підуть вам на користь, Близнюки, і тільки ви знаєте, що таке самотня робота дає вам. Вам не потрібно надмірно пояснювати це іншим; вони або отримають це, або ні, але ви не несете відповідальності за їхнє сприйняття того, що ВИ робите.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 23, 24 січня.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сила перевернута.

Сила навпаки дуже схожа на те, на що вона схожа, і ви можете виявити, що протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 ви будете виснажені. Але ви також докладете величезних зусиль, і це добре. Насправді в цьому немає нічого негативного, якщо ви вмієте слухати своє тіло, коли воно каже вам зробити перерву. Ваш вклад буде відповідати вашому вкладу, а те, чим ви нещодавно займалися, забрало у вас багато сил.

Отже, по суті, цього тижня, 22–28 січня 2024 року, йтиметься про те, щоб знизити ситуацію на сходинку нижче. Нічого страшного, ти можеш дати собі трохи перепочинку. Ви тільки що витратили так багато енергії і віддали так багато себе тому, що вимагало цієї сили, що для вас нормально визнати, що вам потрібна перерва. Слухай своє тіло, Раку. Якщо він каже вам, що зараз не той тиждень, щоб поводитися як супергерой, прислухайтеся до нього. Нічого страшного.

Ключові слова на тиждень: Визволення, оновлення, омолодження.

На цьому тижні, Телець, ви виявите, що хочете сконцентруватися на своєму зростанні, і це може початися з уваги до свого тіла. Ви можете опинитися в комплексному спа-центрі, зняти стрес або побалувати себе сауною. Це все добрі ідеї для вас.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 22, 25, 27 січня.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Цього тижня, 22–28 січня 2024 року, ви бажаєте свого шляху до прояву. Добре, що це означає? Що ж, ця карта показує, що вам є безліч можливостей. Чого ви, можливо, не очікували, то це такого вибору, оскільки він буде. Можливо, ви з оптимізмом дивилися в майбутнє, але гадки не мали, що у вас буде так багато доступних варіантів, і ви побачите, що цього тижня ви зможете зробити свій вибір.

Це може призвести до плутанини, але над цим ви не сміятиметеся, оскільки ви не збираєтеся сприймати все це всерйоз, і це, ймовірно, хороша ідея. Успіх безперечно на вашому боці, як і фортуна і багатство; Цей тиждень, 22-28 січня 2024 року, покаже вам, що мрії здійснюються. Що вам потрібно зробити далі, так це вирішити, які мрії потрібно слідувати, оскільки всі вони не можуть бути реалізовані за один тиждень.

Ключові слова тижня: Шанс, можливість, радість.

Все це тут для тебе, Лео, а це означає, що тобі потрібно бути досить проникливим, щоб розрізняти, що для тебе правильно, а що ні, оскільки за цей час тобі буде запропоновано багато чого. Вам потрібно зробити правильний вибір, і це може виявитися важким, тому спочатку підключіться до цього чудового розуму, перш ніж приймати якісь поспішні рішення.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 25, 26, 28 січня.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сонце

Нарешті тобі настав сонячний день, Діво. Здається, минув тиждень, наповнений полегшенням, і це дуже добре для тебе, адже останнім часом ти не дуже добре проводиш час. Це утримувало вас, і те, й інше, і ви навіть дійшли до того психічного стану, коли починаєте задаватися питанням, чи стане колись вам краще. А потім, 22-28 січня 2024 року, настане і покаже вам, що ви все ще в бігу, все ще у грі.

Все, що чіплялося за вас і стримувало, протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року, мабуть, не існує. Ви швидко забудете той негатив, з яким асоціювалися, і почуття свіжості буде майже занадто сильним. потрібно багато взяти... але ти візьмеш це, тому що твоя внутрішня природа хоче, щоб ти був щасливий. Ви так довго мирилися з тим, що, як ви знаєте, менше, ніж ви заслуговуєте, і цей тиждень дає вам справжню відпустку на сонці.

Ключові слова тижня: Надія, оновлення, віра.

У тебе так давно не було такого тижня, і найцікавіше те, що ти побачиш у собі щось, що справді стирає весь недавній біль, і ти впораєшся з цим. Ви вірите в ідею, що навіть якщо ваші супер-казкові моменти рідкісні та рідкісні, ви можете з таким самим успіхом насолоджуватися тим, що у вас є, коли воно у вас є.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 22, 23, 25, 27 січня.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута.

Утримування десяти мечів у повітрі, звичайно, малює похмуру картину... і саме тому, Терези, ви повинні придивитися. Ця карта перекинута. Те, що зазвичай виглядало б як людину, яку пронизали десятьма мечами, насправді, навпаки, є зображенням людини, яка найвища цього; це ви, Терези. Ви тільки що пережили жахливу зраду, але ви багато чого з неї навчилися. Тепер вас тримають у повітрі на мечах, якими ви намагалися прикінчити вас. І все ж ви ще не закінчили.

Для вас, Терези, це лише початок. Ви досягли "мудрості, народженої болем", і це одночасно звільняє вас від емоційного потрясіння, яке привело вас сюди. Ви можете покластися на уроки, які ви винесли зі свого недавнього досвіду, і тепер можете застосувати їх до важливих рішень, які ви приймете в майбутньому. Ви набагато сильніше, ніж будь-коли думали, і протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року ви встанете, обтруситеся і почнете все спочатку.

Ключові слова тижня: Знання, навчання, уроки.

Все це тут для вас, Терези, і ви дізнаєтеся хорошу річ, коли побачите це. Ви не та людина, яка хоче ледарити, ховаючись у тінях свого розуму. Ви бачите шанс вийти на світ та ловите момент. Цей тиждень покаже вам, що ви можете воскресити себе, і це феноменально.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 24, 25, 26 січня.

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Щоразу, коли ми отримуємо цю карту, П'ятірку Кубків, у перевернутому вигляді, ми дивимося на те, наскільки ми готові рухатися вперед, особливо щодо любові та романтики. Кубки – це масть Любові та Дружби, тому, якщо ви нещодавно втратили друга або оплакуєте кінець стосунків, ця карта показує вам, що протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року ви зможете подивитися на весь свій досвід у перспективі.

Це тиждень, коли ви бачите все дуже ясно і це дозволяє зробити наступний правильний крок. Ви не з тих, хто постійно перебуває у стані занепокоєння чи втрати; ви дуже хочете рухатися далі, але ви також реаліст у тому сенсі, що хочете приділити собі належний час. Ви знайдете, що з 22 по 28 січня 2024 року ви побачите кінець. Ви приділили минулому достатньо часу... скоро ви приймете зміни.

Ключові слова на тиждень: Втрата, пам'ять, сприйняття.

На цьому тижні ви нікуди не підете без реальних знань, які підкріплять вас, і ви знаєте, що якщо ви збираєтеся витратити скільки-небудь значну кількість часу на роздуми про минуле, ви впевнені, що використовуєте свої думки, щоб допомогти собі. в майбутньому. Ви мудрі і сповнені рішучості, і ви будете використовувати весь свій досвід, щоб потрапити в гарне місце.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 25, 26, 27, 28 січня.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч, перевернута.

Ви можете виявити, що протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року ви шукатимете уві сні відповіді, які практично не принесуть вам жодної допомоги. Ви дуже хочете інтуїтивно усвідомити великі звершення свого життя, але ви також можете відчувати, що у цей час ви духовно закриті. Це нормально, Стрілець. Іноді ми не знаходимося на вершині нашої психічної гри, і цей тиждень може інтуїтивно стати для вас нижньою точкою.

Протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року ви можете побачити, що ви стали менш терпимими до фантастичних ідей інших людей. Насправді, мрії та плани інших людей – тобто друзів – сприйматимуть вас настільки неадекватно, що ви не захочете втілити в життя їхні мрії, підтримуючи те, що, на вашу думку, є безпідставними фантазіями. Ви тут не для того, щоб підтримувати когось протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року, оскільки ви не вірите в те, у що вони вірять.

Ключові слова на тиждень: Порожнеча, реалізм, недовіра.

Добре, це не означає, що все безнадійно; вони, звичайно, ні в якому разі не є такими, але це безумовно той тиждень, коли ви відмовляєтеся від «когось» іншого, оскільки вважаєте «ними» безнадійними або такими, що помиляються. Ви не відчуваєте, що можете продовжувати підтримувати фантазії іншої людини, оскільки виявляєте, що вона втрачена в омані.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 24, 25 січня.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернута.

Тяжка робота і безплідна праця — це те, що, на вашу думку, ви випробуваєте цього тижня, 22–28 січня 2024 року, коли ви дійсно віддаєтеся тому, що робите, тільки для того, щоб побачити, що насправді це вас ні до чого не приведе. Ця карта символізує важку і важку працю, а в перевернутому стані вона може зображати ситуацію, яка відкидає вас назад, а не вперед. Це дуже неприємний стан, і часом ви почуватиметеся досить безнадійно.

Знай, Козеріг, твоя праця не марна. Цього тижня, з 22 по 28 січня 2024 р., відбувається те, що вас не цінують і не помічають за докладені зусилля. Однак це не означає, що вас не помітять у майбутньому. Насправді, ця карта стосується ваших очікувань. Ви хочете похвали та обожнювання або хочете виконати роботу ефективно та подивитися, до чого вона вас приведе пізніше?

Ключові слова тижня: Невдоволена, недооцінена, праця.

Те, чого ви хочете від цього тижня, безумовно, не те, що ви отримаєте, але те, що ви хочете, засноване на ваших високих очікуваннях, і тому ваш результат буде тільки гірше просто тому, що ви встановили занадто високі очікування. Якщо вас не цінують за вашу роботу, ви обурюватиметеся, але постарайтеся зрозуміти, що зараз невідповідний тиждень для похвал.

Дати та моменти, на які варто звернути увагу: 22, 25, 26, 27 січня.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Король пентаклів

Цього тижня ви знатимете, що ви в безпеці. Ви у максимальній безпеці, і єдине, що робить це трохи дивним, це те, що ви тут зовсім один. Ця карта говорить про те, що у вашому фінансовому світі безперечно все добре, але з погляду романтики, любові та емоційного благополуччя ви можете виявити, що протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року ви зовсім самотні.

Ви підіб'єте підсумки у своїх «речах». У тебе є багато речей, які ти можеш любити. Багато речей приносять вам естетичну радість, але у вас, як і раніше, немає того, чого ви хочете найбільше, а саме правильної людини у вашому житті. Це буде впадати у вічі протягом усього тижня. У вас є все, і ви можете спробувати навіть переконати себе, що вам ні в чому не бракує. Але ця діра у вашому житті розширюватиметься, і це єдине місце, яке ви не зможете заповнити «мовами».

Ключові слова тижня: Виборче невігластво, багатство, псевдодоволення.

Цього тижня ви не зможете дивитися на реальність та замініть свій сум об'єктами та матеріалізмом. Ви відчуваєте, що у вашому житті є емоційні області, з якими ви зовсім не хочете мати справу, тому ви вселяєте собі ідею, що гроші - це те, що зробить вас щасливим.

Дати та моменти, на які варто звернути увагу: 24, 27 січня.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута.

Протягом року ви можете турбуватися про те, чи зможете профінансувати себе до кінця року, і ви виявите, що протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року ви будете стурбовані фінансами. Зазвичай вам не подобається думати в цьому напрямку, але з настанням холодів ви занурюєтеся в набагато самотніший стан розуму, і там ви проведете багато часу, запитуючи: «Що з вами станеться?».

Ви в цілості та безпеці, Риби, і вам нема про що турбуватися, хоча протягом тижня з 22 по 28 січня 2024 року це стане для вас холодною втіхою. Можливо, ця карта тут, щоб трохи струсити вас та принести вам радість. назад у реальність, від якої ти так намагаєшся втекти більшу частину днів. Якщо вам потрібно переглянути свій бухгалтерський облік, це буде добрий тиждень, оскільки те, що ви знайдете в кінці пошуку, полегшить ваш розум. Зрештою, Риби, ви в безпеці — не через що хвилюватись.

Ключові слова на тиждень: Задумливість, стрес, відсутність ясності.

Зрозумійте, що багато з того, що відбувається в цей час, пов'язане з тим, що ви все обмірковуєте і приходьте до чогось катастрофічного. Все це у вас у голові, і вам доведеться відступити, перш ніж винести це зі сфери тут і зараз. З тобою все гаразд, і ти маєш це зрозуміти.

Дати та моменти, на які слід звернути увагу: 22, 23, 25 січня.

Джерело: yourtango.

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