В этом раскладе есть несколько карт, которые поначалу могут шокировать или обеспокоить, но мы будем копать глубже, поскольку эти карты имеют положительное значение.

Таро — это школа мистерий; все подлежит интерпретации, и все интерпретируемое зависит от того, как воспринимает получатель. Давайте начнем.

Еженедельный гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 22–28 января 2024 года:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Туз Мечей

Эта карта является чрезвычайно сильной и показывает, что вы, скорее всего, будете твердо стоять на чем-то в течение недели с 22 по 28 января 2024 года. Вы не только сосредоточены; вы полны решимости вне тени сомнения. Вы знаете, чего хотите, и вы также осознаете, что то, что вы хотите, может оказаться непопулярным выбором. Угождать другим в течение недели с 22 по 28 января 2024 года не в ваших интересах.

Вы здесь, чтобы выполнить работу, задачу, которую можете выполнить только вы и которую ХОТИТЕ делать только вы. Это очень позитивная карта, поскольку она представляет решение, окончательность и абсолют. То, что ты говоришь, будет на этой неделе, Овен. Независимо от того, принято ли это решение в отношении вашей собственной жизни или карьеры, или оно связано с кем-то другим, не имеет значения. На этой неделе, 22–28 января 2024 г., очевидно, что именно вы берете на себя ответственность за свою жизнь; ты сделаешь то, что лучше для тебя.

Ключевые слова недели: Власть, сила, решение.

На этой неделе вы получите все это, Овен, и это говорит о многом, когда дело касается вас, поэтому осмотрительность будет играть важную роль в том, как вы распорядитесь всей этой силой и славой. Вы можете легко наступить на других людей, и вам нужно остерегаться этого. Это ваша сила, но вы здесь не для того, чтобы злоупотреблять ею.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 23, 24, 28 января.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Смерть, перевернутая.

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ эту карту. Смерть в перевернутом состоянии — замечательная карта, символизирующая возрождение и движение. Дни застоя для тебя закончились, Телец. Вы сделали все, что могли, со всем, что либо сдерживало вас, либо мешало вам достичь того, чего вы желаете, и в течение этой недели, 22–28 января 2024 г., вы пришли к пониманию, что пришло время действовать. далее.

Эта карта показывает вам, что вы только что признали окончание, но ваше признание реально. Это аутентично. На этот раз вы не просто обманываете себя; вы смирились с чем-то в своей жизни, с чем нужно было покончить, и теперь, к счастью, вы находитесь на другой стороне этого. Теперь вы готовы. Вы стряхнули с себя бремя прошлого. Теперь вы можете свободно двигаться дальше.

Ключевые слова на неделю: Освобождение, обновление, омоложение.

На этой неделе, Телец, вы обнаружите, что хотите сконцентрироваться на своем росте, и это может начаться с внимания к своему телу. Вы можете оказаться в комплексном спа-центре, где вам сделают массаж или побалуют себя в сауне. Это все хорошие идеи для вас.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 22, 25, 27 января.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Отшельник

По сути, эта карта означает время в одиночестве , и это никогда не будет плохой новостью для вас, Близнецы, поскольку в вас есть что-то такое, что вы абсолютно признаете одиноким. Вы одиночка по натуре, и хотя вы обожаете компанию и участие в социальных мероприятиях, когда дело доходит до того, что вам действительно нужно в этой жизни, это то, что вы находите сами, когда остаетесь одни. Это когда вы делаете свою лучшую работу, свои лучшие мысли.

В течение недели с 22 по 28 января 2024 г. вам понадобится немного свободного времени, чтобы заняться своими делами. Это может быть забота о себе или планирование какого-то творческого проекта; вы всегда креативны и всегда намерены быть творческими. Если для вас это важно, то вы найдете способ взять отпуск, чтобы как следует подготовиться к тому, что вы запланировали на ближайшее будущее. Это время для вас, и вы знаете, что оно вам нужно.

Ключевые слова недели: Уединение, мудрость, медитация.

Сдержанность и замкнутость на этой неделе обязательно пойдут вам на пользу, Близнецы, и только вы знаете, что такое одинокая работа дает вам. Вам не нужно чрезмерно объяснять это другим; они либо получат это, либо нет, но вы не несете ответственности за их восприятие того, что ВЫ делаете.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 23, 24 января.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Сила наоборот очень похожа на то, на что она похожа, и вы можете обнаружить, что в течение недели с 22 по 28 января 2024 года вы будете истощены. Но вы также приложите огромные усилия, и это хорошо. На самом деле, в этом нет ничего негативного, если вы умеете слушать свое тело, когда оно говорит вам сделать перерыв. Ваш вклад будет соответствовать вашему вкладу, а то, чем вы недавно занимались, отняло у вас много сил.

Итак, по сути, на этой неделе, 22–28 января 2024 года, речь пойдет о том, чтобы снизить ситуацию на ступеньку ниже. Ничего страшного, ты можешь дать себе немного передышки. Вы только что потратили так много энергии и отдали так много себя тому, что требовало этой силы, что для вас нормально признать, что вам нужен перерыв. Слушай свое тело, Рак. Если он говорит вам, что сейчас не та неделя, чтобы вести себя как супергерой, прислушайтесь к нему. Ничего страшного.

Ключевые слова на неделю: Освобождение, обновление, омоложение.

На этой неделе, Телец, вы обнаружите, что хотите сконцентрироваться на своем росте, и это может начаться с внимания к своему телу. Вы можете оказаться в комплексном спа-центре, снять стресс или побаловать себя сауной. Это все хорошие идеи для вас.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 22, 25, 27 января.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Семерка Кубков.

На этой неделе, 22–28 января 2024 г., вы желаете своего пути к проявлению. Хорошо, что это значит? Что ж, эта карта показывает, что вам доступно множество возможностей. Чего вы, возможно, не ожидали, так это такого выбора, поскольку он будет. Возможно, вы с оптимизмом смотрели в будущее, но понятия не имели, что у вас будет так много доступных вариантов, и вы увидите, что на этой неделе вы сможете сделать свой выбор.

Это может привести к путанице, но над этим вы не будете смеяться, поскольку вы не собираетесь воспринимать все это всерьез, и это, вероятно, хорошая идея. Удача определенно на вашей стороне, как и фортуна и богатство; Эта неделя, 22–28 января 2024 года, покажет вам, что мечты сбываются. Что вам нужно сделать дальше, так это решить, каким мечтам нужно следовать, поскольку все они не могут быть реализованы за одну неделю.

Ключевые слова недели: Шанс, возможность, радость.

Все это здесь для тебя, Лео, а это значит, что тебе нужно быть достаточно проницательным, чтобы различать, что для тебя правильно, а что нет, поскольку за это время тебе будет предложено очень многое. Вам нужно сделать правильный выбор, и это может оказаться трудным, поэтому сначала подключитесь к этому чудесному разуму, прежде чем принимать какие-либо поспешные решения.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 25, 26, 28 января.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Солнце

Наконец-то для тебя наступил солнечный день, Дева. Кажется, прошла неделя, наполненная облегчением, и это очень хорошо для тебя, ведь в последнее время ты не очень-то хорошо проводишь время. Это удерживало вас, и то, и другое, и вы даже дошли до того психического состояния, когда начинаете задаваться вопросом, станет ли когда-нибудь для вас лучше. А затем, 22–28 января 2024 года, наступит и покажет вам, что вы все еще в беге, все еще в игре.

Все, что цеплялось за вас и сдерживало, в течение недели с 22 по 28 января 2024 года, по-видимому, не существует. Вы быстро забудете тот негатив, с которым себя ассоциировали, и чувство свежести будет почти слишком сильным. нужно многое взять... но ты возьмешь это, потому что твоя внутренняя природа хочет, чтобы ты был счастлив . Вы так долго мирились с тем, что, как вы знаете, меньше, чем вы заслуживаете, и эта неделя дает вам настоящий «отпуск» на солнце.

Ключевые слова недели: Надежда, обновление, вера.

У тебя так давно не было такой недели, и самое интересное то, что ты увидишь в себе что-то, что действительно стирает всю недавнюю боль, и ты справишься с этим. Вы верите в идею, что даже если ваши супер-сказочные моменты редки и редки, вы можете с таким же успехом наслаждаться тем, что у вас есть, когда оно у вас есть.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 22, 23, 25, 27 января.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая.

Удерживание десяти мечей в воздухе, конечно, рисует мрачную картину... и именно поэтому, Весы, вы должны присмотреться. Эта карта перевернутая. То, что обычно выглядело бы как человека, которого пронзили десятью мечами, на самом деле, наоборот, является изображением человека, который выше всего этого; это вы, Весы. Вы только что пережили ужасное предательство, но вы многому из него научились. Теперь вас держат в воздухе на мечах, которыми вы пытались прикончить вас. И все же, вы еще не закончили.

Для вас, Весы, это только начало. Вы достигли «мудрости, рожденной болью», и это одновременно освобождает вас от эмоционального потрясения, которое привело вас сюда. Вы можете положиться на уроки, которые вы извлекли из своего недавнего опыта, и теперь можете применить их к важным решениям, которые вы примете в будущем. Вы намного сильнее, чем когда-либо думали, и в течение недели с 22 по 28 января 2024 года вы встанете, отряхнетесь и начнете все сначала.

Ключевые слова недели: Знания, обучение, уроки.

Все это здесь для вас, Весы, и вы узнаете хорошую вещь, когда увидите это. Вы не тот человек, который хочет бездельничать, скрываясь в тенях своего разума. Вы видите шанс выйти на свет и ловите момент. Эта неделя покажет вам, что вы вообще можете воскресить себя, и это феноменально.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 24, 25, 26 января.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Всякий раз, когда мы получаем эту карту, Пятерку Кубков, в перевернутом виде, мы смотрим на то, насколько мы готовы двигаться вперед, особенно в плане любви и романтики. Кубки — это масть Любви и Дружбы, поэтому, если вы недавно потеряли друга или оплакиваете конец отношений, эта карта показывает вам, что в течение недели с 22 по 28 января 2024 года вы сможете взгляните на весь свой опыт в перспективе.

Это неделя, когда вы видите все очень ясно и это позволяет вам сделать следующий правильный шаг. Вы не из тех, кто постоянно находится в состоянии беспокойства или потери; вы очень хотите двигаться дальше, но вы также реалист в том смысле, что хотите уделить себе должное время. Вы обнаружите, что с 22 по 28 января 2024 года вы увидите конец. Вы уделили прошлому достаточно времени... скоро вы примете предстоящие изменения.

Ключевые слова на неделю: Потеря, память, восприятие.

На этой неделе вы никуда не пойдете без реальных знаний, которые подкрепят вас, и вы знаете, что если вы собираетесь потратить сколько-нибудь значительное количество времени на размышления о прошлом, то вы уверены, что используете свои мысли, чтобы помочь себе. в будущем. Вы мудры и полны решимости, и вы будете использовать весь свой опыт, чтобы попасть в хорошее место.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 25, 26, 27, 28 января.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая.

Вы можете обнаружить, что в течение недели с 22 по 28 января 2024 года вы будете искать во сне ответы, которые практически не принесут вам никакой помощи. Вы очень сильно хотите интуитивно осознать великие свершения своей жизни, но вы также можете чувствовать, что в это время вы духовно закрыты. Это нормально, Стрелец. Иногда мы не находимся на вершине нашей психической игры, и эта неделя может интуитивно стать для вас нижней точкой.

В течение недели с 22 по 28 января 2024 года вы можете увидеть, что вы стали менее терпимы к фантастическим идеям других людей. На самом деле, мечты и планы других людей – то есть друзей – будут воспринимать вас настолько неадекватно, что вы не захотите воплотить в жизнь их мечты, поддерживая то, что, по вашему мнению, является их безосновательными фантазиями. Вы здесь не для того, чтобы поддерживать кого-либо в течение недели с 22 по 28 января 2024 года, поскольку вы не верите в то, во что верят они.

Ключевые слова на неделю: Пустота, реализм, недоверие.

Хорошо, это не значит, что все безнадежно; они, конечно, ни в коем случае не являются таковыми, но это определенно та неделя, когда вы отказываетесь от «кого-то» другого, поскольку считаете «них» безнадежными или заблуждающимися. Вы не чувствуете, что можете продолжать поддерживать фантазии другого человека, поскольку обнаруживаете, что он потерян в заблуждении.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 24, 25 января.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая.

Тяжелая работа и бесплодный труд — это то, что, по вашему мнению, вы испытаете на этой неделе, 22–28 января 2024 года, когда вы действительно отдаетесь тому, что делаете, только для того, чтобы увидеть, что на самом деле это вас ни к чему не приведет. Эта карта символизирует тяжелый и тяжелый труд, а в перевернутом состоянии она может изображать ситуацию, которая отбрасывает вас назад, а не вперед. Это очень неприятное состояние, и временами вы будете чувствовать себя довольно безнадежно.

Знай, Козерог, твой труд не напрасен. На этой неделе, с 22 по 28 января 2024 г., происходит то, что вас не ценят и не замечают за приложенные вами усилия. Однако это не значит, что вас не заметят в будущем. На самом деле эта карта касается ваших ожиданий. Вы хотите похвалы и обожания или хотите выполнить работу эффективно и посмотреть, к чему она вас приведет позже?

Ключевые слова недели: Недовольный, недооцененный, труд.

То, чего вы хотите от этой недели, определенно не то, что вы получите, но то, что вы хотите, основано на ваших высоких ожиданиях, и поэтому ваш результат будет только хуже просто потому, что вы установили слишком высокие ожидания. Если вас не ценят за вашу работу, вы будете возмущаться, но постарайтесь понять, что сейчас неподходящая неделя для похвал.

Даты и моменты, на которые стоит обратить внимание: 22, 25, 26, 27 января.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Король Пентаклей

На этой неделе вы будете знать, что вы в безопасности. Вы в максимальной безопасности, и единственное, что делает это немного странным, это то, что вы здесь совсем один. Эта карта говорит о том, что в вашем финансовом мире определенно все хорошо, но с точки зрения романтики, любви и эмоционального благополучия вы можете обнаружить, что в течение недели с 22 по 28 января 2024 года вы совсем одиноки.

Вы подведете итоги в своих «вещах». У тебя есть много вещей, которые ты можешь обожать. Многие вещи приносят вам эстетическую радость, но у вас по-прежнему нет того, чего вы хотите больше всего, а именно правильного человека в вашей жизни. Это будет бросаться в глаза на протяжении всей недели. У вас есть все, и вы можете даже попытаться убедить себя, что вам ни в чем не недостает. Но эта дыра в вашей жизни будет расширяться, и это единственное место, которое вы не сможете заполнить «вещами».

Ключевые слова недели: Избирательное невежество, богатство, псевдодовольство.

На этой неделе вы не сможете смотреть на реальность и замените свою печаль объектами и материализмом. Вы чувствуете, что в вашей жизни есть эмоциональные области, с которыми вы совершенно не хотите иметь дело, поэтому вы внушаете себе идею, что деньги — это то, что сделает вас счастливым.

Даты и моменты, на которые стоит обратить внимание: 24, 27 января.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.

В течение года вы можете беспокоиться о том, сможете ли вы профинансировать себя до конца года, и вы обнаружите, что в течение недели с 22 по 28 января 2024 года вы будете обеспокоены финансами. Обычно вам не нравится думать в этом направлении, но с наступлением холодов вы погружаетесь в гораздо более одинокое состояние ума, и там вы проведете много времени, задаваясь вопросом: «Что с вами станет?».

Вы в целости и сохранности, Рыбы, и вам не о чем беспокоиться, хотя в течение недели с 22 по 28 января 2024 года это станет для вас холодным утешением. Возможно, эта карта здесь, чтобы немного встряхнуть вас и принести вам радость. обратно в реальность, от которой ты так стараешься сбежать большую часть дней. Если вам нужно просмотреть свой бухгалтерский учет, это будет хорошая неделя, поскольку то, что вы найдете в конце поиска, облегчит ваш разум. В конце концов, Рыбы, вы в безопасности — не из-за чего переживать.

Ключевые слова на неделю: Задумчивость, стресс, отсутствие ясности.

Поймите, что многое из того, что происходит в это время, связано с тем, что вы все обдумываете и приходите к чему-то катастрофическому. Все это у вас в голове, и вам придется отступить, прежде чем вынести это из сферы здесь и сейчас. С тобой все в порядке, и ты должен это понять.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 22, 23, 25 января.

Источник: yourtango.

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