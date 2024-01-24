Полнолуние в январе, то есть первая полная Луна в 2024-м году, состоится 25 января в 19:54 по киевскому времени.

Это полнолуние в январе называют Волчьим из-за завывания волков в этот период в Северной Америке.

Есть также другие названия полнолуния в январе. Так, в Китае это полнолуние называют - Праздничная Луна, у кельтов - Тихая Луна, чероки - Холодная Луна, в Южном полушарии - Елена Луна, Грозовая Луна.

Полнолуние в январе состоится в созвездии Льва.

«Полнолуние во Льве. Луна достигает своего пика. Ее Полнолуние состоится во Леве 25.01 в 19:54. Это Полнолуние - о раскрытии и высвобождении огненной энергии, страстной, эмоциональной, с перчиком на оппозиции к Плутону. Затрагивает тему самореализации, понимания себя и своих истинных желаний. Знаю ли я чего хочу? Не наступаю ли на горло своей песне?», - объяснила астролог в телеграмм-канале Scorpio.

Полнолуние в январе 2024.

По словам эксперта по прогнозам, во время полнолуния в январе «накроет Львов и тех, у кого там стоят личные планеты».

"Включаются также Скорпионы, Тельцы и Водолеи", - отметила астролог, добавив, что "качели" уже запускаются.

Люди этих знаков могут ощущать максимум зажатости в темах нереализации себя, своего потенциала и талантов, самоидентификации, утраты себя.

«Вылазит через эмоции и проблемы. Фиксированные знаки тоже ощутят эти триггеры», - предупредила астрологиня.

Кроме того, в дни полнолуния в январе люди могут испытывать другие негативные эмоции – «вас могут задеть за чувство собственной значимости".

«Могут усомниться в ваших идеях, опыте, необходимости ваших предложений, в вашей компетентности, значимости. Все это – триггерные точки входа во Львиное Полнолуние», - объяснила экспертка.

Полнолуние в январе 2024.

На низких вибрациях, говорит астролог, эмоции, импульсы, деструкция, а вот на высших – возможность увидеть, что вас цепляет и превратить эти крючки в точки Роста.

Эксперт по прогнозам заверила, что все зависит от каждого отдельного человека и уровня его развития на момент полнолуния в январе.

Добавим, во время полнолуния, в том числе и в полнолуние в январе, астрологи советуют не ссориться, не оскорблять друг друга и близких, не вмешиваться в другие конфликты. Также специалисты не советуют заключать серьезные соглашения, особенно те, которые связаны с большими деньгами, и принимать судьбоносные решения. Также не стоит совершать серьезные покупки. Эти планы можно отложить на несколько дней.

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