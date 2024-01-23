У столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після страшної ракетної атаки.

До Служби порятунку надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах, повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України.

«На 20 різних локаціях працювали майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки», - розповіли в поліції.

На даний момент відомо, що 22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані. Евакуювали та врятовували 55 людей.

Пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.

Зазначимо, зокрема, поранення люди отримали через падіння уламків ракети на стадіон "Локомотив".

Відомо, що троє людей отримали суттєві поранення, один чоловік у критичному стані – у комі.

Охоронець стадіону отримав шок і перебуває у стресовому стані.

Як виявилося, під час ранкової атаки у спорткомплексі вже були люди на мінус першому поверсі у залі, яка вважалась укриттям.

Нагадаємо, що під жахливий удар потрапив Харків. Загинуло шість людей. Десятки людей отримали поранення.