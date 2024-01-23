В столице завершили аварийно-спасательные работы после страшной ракетной атаки.

В Службу спасения поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в Святошинском, Печерском и Соломенском районах, сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.

"На 20 различных локациях работали почти 200 спасателей и 40 единиц техники", - рассказали в полиции.

В настоящее время известно, что 22 человека пострадали, в том числе 4 детей, 12 человек госпитализированы. Эвакуировали и спасали 55 человек.

Повреждены 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.

Отметим, в частности, ранения люди получили из-за падения обломков ракеты на стадион "Локомотив".

Известно, что три человека получили серьезные ранения, один человек в критическом состоянии – в коме.

Охранник стадиона получил шок и находится в стрессовом состоянии.

Как оказалось, во время утренней атаки в спорткомплексе уже были люди на минус первом этаже в зале, считавшемся укрытием.

Напомним, что под ужасающий удар попал Харьков. Погибли шесть человек. Десятки человек получили ранения.