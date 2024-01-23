В Службу спасения поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в Святошинском, Печерском и Соломенском районах, сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.
"На 20 различных локациях работали почти 200 спасателей и 40 единиц техники", - рассказали в полиции.
В настоящее время известно, что 22 человека пострадали, в том числе 4 детей, 12 человек госпитализированы. Эвакуировали и спасали 55 человек.
Повреждены 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.
Отметим, в частности, ранения люди получили из-за падения обломков ракеты на стадион "Локомотив".
Известно, что три человека получили серьезные ранения, один человек в критическом состоянии – в коме.
Охранник стадиона получил шок и находится в стрессовом состоянии.
Как оказалось, во время утренней атаки в спорткомплексе уже были люди на минус первом этаже в зале, считавшемся укрытием.
Напомним, что под ужасающий удар попал Харьков. Погибли шесть человек. Десятки человек получили ранения.