Громадяни України мають можливість самостійно обирати будь-який уповноважений банк для отримання житлових субсидій та пільг. Фінансові установи перераховані в спеціальний список, який складається з 46 банків, здатних проводити виплати. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики України.

Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, отримувачі субсидій та пільг мають право вибирати спосіб отримання коштів: через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Якщо обрано опцію отримання через уповноважений банк, можна обрати будь-який із переліку.

Детальний перелік банків, які здійснюють виплати субсидій та пільг, доступний на сайті Міністерства фінансів за вказаним посиланням.

Також, у особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду України, за вказаним посиланням, можливо перевірити інформацію про призначені субсидії. Розділ "Моя субсидія" надає дані про місяць та рік останнього нарахування допомоги, суму субсидій та рішення щодо їх призначення.

У 2024 році, згідно з урядовим рішенням, субсидія призначається у випадку, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу сім'ї. Під час розрахунку враховуються доходи за перший та другий квартали року для домогосподарств і серпнева пенсійна виплата для пенсіонерів. У 2024 році середній розмір субсидії на оплату послуг ЖКГ складає 1,41 тис. грн.

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