Граждане Украины могут самостоятельно выбирать любой уполномоченный банк для получения жилищных субсидий и льгот. Финансовые учреждения перечислены в специальный список, состоящий из 46 банков, способных производить выплаты. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.

Согласно информации Минсоцполитики, получатели субсидий и льгот имеют право выбирать способ получения средств: через отделение почтовой связи или на банковский счет. Если выбрана опция получения через уполномоченный банк, можно выбрать любой из перечня.

Подробный перечень банков, осуществляющих выплаты субсидий и льгот, доступен на сайте Министерства финансов по указанной ссылке.

Также, в личном кабинете на портале е-услуг Пенсионного фонда Украины, по указанной ссылке, можно проверить информацию о назначенных субсидиях. Раздел "Моя субсидия" предоставляет данные о месяце и году последнего начисления пособия, сумме субсидий и решения по их назначению.

В 2024 году согласно правительственному решению субсидия назначается в случае, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи. При расчете учитываются доходы за первый и второй кварталы года для домохозяйств и августовская пенсионная выплата для пенсионеров. В 2024 г. средний размер субсидии на оплату услуг ЖКХ составляет 1,41 тыс. грн.

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