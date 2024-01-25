Чинниками, які можуть стати на заваді подальшого здешевшання, є посилення імпорту, зміна регулятором стратегії гнучкого курсу та закупівля аграріями перед сезоном нафти, хімії тощо.

Протягом другої половини січня спостерігається поступове зниження вартості американської валюти. За експертними прогнозами, курс долара на міжбанковому ринку ймовірно опуститься до рівня 37 гривень.

Антон Курінний, експерт глобальних ринків ОТП Банку, вказує, що така тенденція на здешевшання можлива лише за умови отримання фінансової допомоги від західних країн. Однак на курс валюти впливає низка факторів.

Дилер наголошує, що українцям не варто очікувати безготівкового долара за менше як 37 гривень. Він пояснює, що формування цін на валюту залежить від фінансової підтримки міжнародних партнерів.

За словами Курінного, імпортне посилення, зміна стратегії регулятора щодо курсу та закупівлі аграріями перед сезоном можуть стати чинниками, що гальмують подальше здешевшання валюти. Тому, зараз саме час купувати валюту, адже дешевше курсу не варто очікувати.

Хоча на ринку спостерігається стабілізація курсу та зміцнення гривні, Курінний зауважує, що також можуть вплинути:

сезонні коливання;

блокування кордонів фермерами сусідніх країн, і після їх розблокування може зрости курс долара;

дефіцит готівкової валюти.

За інформацією порталу "Мінфін", станом на вівторок, 23 січня, середні курси долара в українських банках складають 37,60 гривень (купівля) та 38,15 гривень (продаж). Готівковий обмін встановлено на рівні 38,05 гривень (купівля) та 38,17 гривень (продаж). Офіційний курс Національного банку України на даний момент становить 37,45 гривень.

Джерело: РБК-Україна.

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