Факторами, которые могут помешать дальнейшему удешевлению, являются усиление импорта, изменение регулятором стратегии гибкого курса и закупка аграриями перед сезоном нефти, химии и т.д.

В течение второй половины января наблюдается постепенное понижение стоимости американской валюты. По экспертным прогнозам, курс доллара на межбанковском рынке, вероятно, опустится до уровня 37 гривен.

Антон Куренный, эксперт глобальных рынков ОТП Банка, указывает, что такая тенденция на удешевление возможна только при условии получения финансовой помощи от западных стран. Однако на курс валюты влияет ряд факторов.

Дилер отмечает, что украинцам не стоит ожидать безналичного доллара менее 37 гривен. Он объясняет, что формирование цен на валюту зависит от финансовой поддержки международных партнеров.

По словам Куринного, импортное усиление, изменение стратегии регулятора по курсу и закупке аграриями перед сезоном могут стать факторами, тормозящими дальнейшее удешевление валюты. Поэтому сейчас самое время покупать валюту, ведь дешевле курса не стоит ожидать.

Хотя на рынке наблюдается стабилизация курса и укрепление гривны, Куренный отмечает, что также могут повлиять:

сезонные колебания;

блокирование границ фермерами соседних стран, и после их разблокирования может увеличиться курс доллара;

дефицит наличной валюты

По информации портала "Минфин", на вторник, 23 января, средние курсы доллара в украинских банках составляют 37,60 гривен (покупка) и 38,15 гривен (продажа). Наличный обмен установлен на уровне 38,05 грн (покупка) и 38,17 грн (продажа). Официальный курс Национального банка на данный момент составляет 37,45 гривен.

Источник: РБК-Україна.

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