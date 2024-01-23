Наближається серйозна астрологічна подія, яка матиме наслідки і, судячи з усього, вони будуть не з легких.

У лютому сформується аспект Плутона з Марсом. Це, як кажуть астрологи, небезпечна зустріч.

«Вони вже зустрічались у лютому два роки тому. До сих пір око сіпається. Всі ми назавжди запам'ятаємо дату 24.02.2022. Єдине, що заспокоює - тоді вони зустрічалися в безжальному Козерозі, цьогоріч їх зустріч відбудеться у Водолії», - розповіла астрологиня у каналі Scorpio.

Також експертка з прогнозів розповіла, який вплив ця подія може мати на людей.

«Плутон - планета життя та смерті, тож для багатьох це зачаття дитини і зміна складу сімʼї», - розповіла астрологиня.

Також Плутон в Водолії це обʼєднання і створення нових спільнот, міжнародних альянсів (розпад існуючих), банкрутство великих структур і поява нових лідерів.

Крім того це матиме вплив на розробки у сфері зброї, розвиток авіації і космосу.

«Революції та бунти по всьому світу, війни і нові спалахи конфліктів з неочікуваних сторін», - каже астрологиня, додаючи, що також можливий різкий розвиток штучного інтелекту, прорив в сфері медицини, тощо.

Також можливі колапси з електрикою, кліматичні зміни, катастрофі і нові впливи на клімат в розробці технологій.

Що ж стосується найближчого мабутнього, то, за словами астрологині, зараз Плутон проходить Сонце, що провокує підвищення криміногенної ситуації.

«У нас кукуха їде, але це ще й про підняття на поверхню прихованих резервів. Чистки влади, тиск, трансформація, прийняття серйозних рішень під тиском обставин, які неможливо подолати. Це тренд усього 2024 року», - зазначила експерт.

Також астрологиня запевнила, що «Плутон не просить, він завжди примушує», тож у такій ситуації простіше погодитись і прийняти зміни.

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