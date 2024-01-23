Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 23 січня з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання Таро на одній карті? Читай далі.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 23 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Король Мечів, перевернута.

Отже, ви талановиті і красиві, і з вами потрібно зважати, але що дійсно важливо для людей, на яких ви намагаєтеся справити враження, то це те, які почуття ви викликаєте у них, коли ви поруч.

Постарайтеся не хвалитися, коли ви легко можете це зробити, натомість використовуйте загальну увагу, щоб змусити інших у вашому житті сяяти.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Туз Кубків.

Скрізь з'являються нові починання, Телець, і коли у тебе з'являється можливість натиснути кнопку перезавантаження, які коливання?

Насолоджуйтесь собою та дозвольте освіжаючому благословенню нового початку увійти у ваше життя. Вам сподобається можливість почати все спочатку та почати все заново.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Зміни в планах можуть відбутися в останню хвилину сьогодні, тому Близнюки повинні бути впевнені, що у вас є ще щось, щоб ви не залишилися сидіти вдома без діла.

Хоча очікування того, що ви хотіли зараз, може бути таким, що розчаровує, наберіться терпіння. Крім того, затримка може допомогти вам бути більш підготовленими та менше нервувати, що виникає під час важливої ​​зустрічі. Наступного разу ви будете готові до роботи.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Вісімка Мечів, перевернута.

Ви, нарешті, заплатили свої борги, Раку, і, можливо, відчули, що цей довгий період, коли ні кохання, ні дружба, ні навіть позитивний соціальний досвід ніколи не закінчиться.

Але тут ви знову починаєте ставати популярним, і ви оціните цю можливість більше, ніж будь-коли раніше, тому що ви прагнули взаємодії з іншими.

На цей раз ви бачите цінність бути частиною групи та наситилися своїм часом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

Якщо хтось і готовий морально чи фізично докласти зусиль, Лев, то це ти зараз.

Ви знали, що майбутня подорож не буде легкою, але як тільки ви опинитеся в зоні, ви відчуєте мету, що відповідає цьому періоду вашого життя, і вам це сподобається.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Кубків, перевернута.

Бути усвідомленим дуже важливо, Діво. Коли ви надто зосереджені на сьогоденні, ви упускаєте з уваги той факт, що духовний світ завжди живий і діє навколо вас.

Годуйте свій дух. Читайте хороші книги. Слухайте душевну музику, таку як джаз, і насолоджуйтесь смачною їжею, яка наситить вас. Проведіть час на природі і насолоджуйтеся довгою прогулянкою, яка нагадає вам про те, наскільки велике життя.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сонце в перевернутому положенні.

Ви пережили важкі часи, і тепер ви бачите, що навіть через негаразди до вас приходять благословення.

Ви процвітаєте, хоч би що відбувалося щодня. Мета успіху – не просто мати гроші, а й розвивати свій характер.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Король Кубків.

У ваше життя входить дивовижна людина, Скорпіон, і ця людина буде дуже мудрою та корисною. Ви можете зустріти могутнього наставника або духовного наставника, який обійме вас і дасть зворотний зв'язок, коли вам це потрібно.

Іншими словами, не бійтеся просити про допомогу, можливо, та людина, яка вам потрібна, зараз поряд з вами.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута.

Ніхто не очікує, що ви відразу повернетесь до нормального життя після всього, через що вам довелося пройти. Людині потрібен час, щоб вийти з кризи. Отже, якщо ви відчуваєте, що тиск наростає і він занадто великий, не бійтеся сказати щось вголос.

Ваш начальник, друг, сім'я чи партнер зрозуміють. Важко бути вразливим, Стрілець, особливо коли ти настільки незалежний, але це буде для тебе гарною практикою.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: трійка пентаклів, перевернута.

Отже, ви бачите, що всі діють один одному на нерви, і це зводить вас з розуму. Вам не потрібна така драма у вашому житті.

Вам доведеться бути більшою людиною і не втручатися. Навіть якщо людина, яка вам дорога, намагається втягнути вас у середину, просто скажіть «без коментарів» і витончено вклоніться.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Мечів.