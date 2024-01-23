Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 23 января с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение Таро по одной карте? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 23 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая.

Итак, вы талантливы и красивы, и с вами нужно считаться, но что действительно важно для людей, на которых вы пытаетесь произвести впечатление, так это то, какие чувства вы вызываете у них, когда вы рядом.

Постарайтесь не хвастаться, когда вы легко можете это сделать, вместо этого используйте всеобщее внимание, чтобы заставить других в вашей жизни сиять.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Туз Кубков.

Повсюду появляются новые начинания, Телец, и когда у тебя появляется возможность нажать кнопку перезагрузки, какие колебания?

Наслаждайтесь собой и позвольте освежающему благословению нового начала войти в вашу жизнь. Вам понравится возможность начать все сначала и начать все заново.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Изменения в планах могут произойти в последнюю минуту сегодня, поэтому Близнецы должны быть уверены, что у вас есть что-то еще, чтобы вы не остались сидеть дома без дела.

Хотя ожидание того, что вы хотели сейчас, может быть разочаровывающим, наберитесь терпения. Кроме того, задержка может помочь вам быть более подготовленными и меньше нервничать, возникающую во время важной встречи. В следующий раз вы будете более чем готовы к работе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая.

Вы, наконец, заплатили свои долги, Рак, и, возможно, почувствовали, что этот долгий период, когда ни любовь, ни дружба, ни даже положительный социальный опыт никогда не закончится.

Но здесь вы снова начинаете становиться популярным, и вы оцените эту возможность больше, чем когда-либо прежде, потому что вы жаждали взаимодействия с другими.

На этот раз вы видите ценность быть частью группы и насытились своим временем.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

Если кто-то и готов морально или физически приложить усилия, Лев, то это ты прямо сейчас.

Вы знали, что предстоящее путешествие не будет легким, но как только вы окажетесь в зоне, вы испытаете чувство цели, соответствующее этому периоду вашей жизни, и вам это понравится.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая.

Быть осознанным очень важно, Дева. Когда вы слишком сосредоточены на настоящем, вы упускаете из виду тот факт, что духовный мир всегда жив и действует вокруг вас.

Кормите свой дух. Читайте хорошие книги. Слушайте душевную музыку, такую ​​​​как джаз, и наслаждайтесь вкусной едой, которая насытит вас. Проведите время на природе и насладитесь долгой прогулкой, которая напомнит вам о том, насколько обширна жизнь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Вы пережили трудные времена, и теперь вы видите, что даже через невзгоды к вам приходят благословения.

Вы процветаете, что бы ни происходило каждый день. Цель успеха – не просто иметь деньги, но и развивать свой характер.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Король Кубков.

В вашу жизнь входит удивительный человек, Скорпион, и этот человек будет очень мудрым и полезным. Вы можете встретить могущественного наставника или духовного наставника, который обнимет вас и даст обратную связь, когда вам это нужно.

Другими словами, не бойтесь просить о помощи, возможно, тот человек, который вам нужен, сейчас рядом с вами.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая.

Никто не ожидает, что вы сразу же вернетесь к нормальной жизни после всего, через что вам пришлось пройти. Человеку нужно время, чтобы выйти из кризиса. Итак, если вы чувствуете, что давление нарастает и оно слишком велико, не бойтесь сказать что-нибудь вслух.

Ваш начальник, друг, семья или партнер поймут. Трудно быть уязвимым, Стрелец, особенно когда ты настолько независим, но это будет для тебя хорошей практикой.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Итак, вы видите, что все действуют друг другу на нервы, и это сводит вас с ума. Вам не нужна такая драма в вашей жизни.

Вам придется быть более крупным человеком и не вмешиваться. Даже если человек, который вам дорог, пытается втянуть вас в середину, просто скажите «без комментариев» и изящно поклонитесь.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Вы стоите на распутье, и ух ты, по какому пути тебе пойти? Возможно, вам хотелось бы, чтобы кто-нибудь рассказал вам, что принесет будущее?

Но вы действительно хотите знать? Каждый выбор или решение изменят результат, и вы, возможно, будете приятно удивлены, как приятно оглянуться назад и сказать: «Ух ты, посмотри, как далеко я продвинулся!» с радостью, что у тебя не было хрустального шара, который мог бы показать тебе его сейчас.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Мир

Платите вперед и обязательно помогайте другим, Рыбы.

Когда вы, наконец, доберетесь туда, где вам нужно и где вы хотите быть, не забудьте благословить людей в вашей жизни, которые любят вас, слушают и оказывают вам дружескую поддержку на этом пути.

Источник: yourtango.

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