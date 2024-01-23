Приближается серьезное астрологическое событие, которое приведет к последствиям и, судя по всему, они будут не из легких.

В феврале сформируется аспект Плутона с Марсом. Это, как говорят астрологи, опасная встреча.

«Они уже встречались в феврале два года тому назад. До сих пор глаз дергается. Все мы навсегда запомним дату 24.02.2022г. Единственное, что успокаивает – тогда они встречались в безжалостном Козероге, в этом году их встреча состоится в Водолее», – рассказала астролог в канале Scorpio.

Также эксперт по прогнозам рассказала, какое влияние это событие может оказать на людей.

«Плутон – планета жизни и смерти, поэтому для многих это зачатие ребенка и изменение состава семьи», – рассказала астролог.

Также Плутон в Водолее – это объединение и создание новых сообществ, международных альянсов (распад существующих), банкротство крупных структур и появление новых лидеров.

Кроме того, это повлияет на разработки в сфере оружия, развитие авиации и космоса.

«Революции и бунты по всему миру, войны и новые вспышки конфликтов с неожиданных сторон», - говорит астролог, добавляя, что возможно резкое развитие искусственного интеллекта, прорыв в сфере медицины и т.д.

Также возможны коллапсы с электричеством, климатические изменения, катастрофы и новые влияния на климат в разработке технологий.

Что же касается ближайшего будущего, то, по словам астролога, сейчас Плутон проходит Солнце, что провоцирует повышение криминогенной ситуации.

«У нас кукуха едет, но это еще и о поднятии на поверхность скрытых резервов. Чистки власти, давление, трансформация, принятие серьезных решений под давлением обстоятельств, которые невозможно преодолеть. Это тренд всего 2024 года», – отметила эксперт.

Также астролог заверила, что «Плутон не просит, он всегда принуждает», так что в такой ситуации проще добровольно согласиться и принять изменения.

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