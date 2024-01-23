Останнім часом клієнти висловлюють свої зауваження щодо співпраці з "ПриватБанком" у питаннях обміну валют на касаї банків. Цього разу клієнт "ПриватБанк" розповів на сайті Мінфін, що банк постійно підсовує йому неякісні купюри. В "ПриватБанк" відповіли на скаргу клієнта та розкрили декілька важливих нюансів, щодо обміну валют.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що замовив готівку в доларах, а коли приїхав отримувати - то всі вивились замусолені та 1996 року. У відділенні йому сказали, що новіших немає. Чоловік спитав гарячу лінію, а там йому заявили: "Банк не проводить сортування за роком випуску купюр. Сума формується та доставляється для замовлення з купюр того номіналу та року випуску, що є в наявності".

"Так якщо не сортують, хто відсортував тільки купюри 1996 року? Звичайно у кожного відділення є знайомі «міняли». І ладно були б купюри не нові зелені але хоча б 2000-х років. Але ж не ВСІ що є в касі — 1996 року, та ще й в такому стані, що в обміннику точно не візьмуть", - бідкається клиєент "ПриватБанк".

У відповідь на його скаргу в "ПриватБанк" пояснили, що у відділенні видаються як купюри, прийняті й перевірені касиром при проведенні операцій, так і купюри, котрі надані інкасацією в банк, які також попередньо пройшли додаткову перевірку. Під час видачі пропонуються платіжні купюри. Усі банки працюють з доларами нового та старого зразків.

Окремо в "ПриватБанк" зауважили, що банкноти доларів США, які були емітовані з 1996 по 2013 рік, знаходяться в обігу в Україні і виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом. У разі, якщо клієнта не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись її приймати.

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