Клиент "ПриватБанк" рассказал, что заказал наличные деньги в долларах, а когда приехал получать - все выдались замусоленные и в 1996 году.

В последнее время клиенты выражают свои замечания по сотрудничеству с "ПриватБанком" по вопросам обмена валют на кассах банков. На этот раз клиент "ПриватБанк" рассказал на сайте Минфин, что банк постоянно подсовывает ему некачественные купюры. В "ПриватБанк" ответили на жалобу клиента и раскрыли несколько важных нюансов по обмену валют.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что заказал наличные деньги в долларах, а когда приехал получать - все выдались замусоленные и в 1996 году. В отделении ему сказали, что более новых нет. Муж спросил горячую линию, а там ему заявили: "Банк не проводит сортировку по году выпуска купюр. Сумма формируется и доставляется для заказа из купюр того номинала и года выпуска, что есть в наличии".

"Так если не сортируют, кто отсортировал только купюры 1996 года? Обычно у каждого отделения есть знакомые "меняли". И ладно были бы купюры не новые зеленые но хотя бы 2000-х годов. Но ведь не все, что есть в кассе — 1996 года, да еще и в таком состоянии, что в обменнике точно не возьмут", — жалуется клиент "ПриватБанк".

В ответ на его жалобу в "ПриватБанк" объяснили, что в отделении выдаются как купюры, принятые и проверенные кассиром при проведении операций, так и купюры, предоставленные инкассацией в банк, также предварительно прошедшие дополнительную проверку. При выдаче предлагаются платежные купюры. Все банки работают с долларами нового и старого образцов.

Отдельно в "ПриватБанк" отметили, что банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине и вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время. В случае, если клиент не удовлетворил состояние купюры , вы можете отказаться принимать ее.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.