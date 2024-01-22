В Україні субсидію надають для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, однак деяким пільга не надається.

В Україні надається житлова субсидія сім'ям, у яких витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного загального доходу. Однак існують обмеження, при яких може бути відмовлено у призначенні допомоги. Про це йдеться в поясненні Мінсоцполітики.

Відмовити у призначенні субсидії може бути, якщо житлова площа перевищує 130 кв. м у багатоквартирному будинку або 230 кв. м у приватному будинку.

Також субсидія не надається у таких випадках:

Якщо протягом 12 місяців перед призначенням субсидії член сім'ї здійснив операцію на суму понад 50 000 грн, таку як купівля земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів, будівельних матеріалів та інших товарів довгострокового вжитку, оплата будь-яких робіт або послуг, крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг. Якщо будь-хто із членів сім'ї на 1 число місяця, з якого призначається субсидія, володіє більше ніж одним житловим приміщенням (квартирою, будинком), крім власності на правах спільної сумісної або часткової власності, права на спадщину, якщо жодне з житлових приміщень не здається в оренду. Якщо на 1 число місяця, з якого призначається субсидія, у когось із членів сім'ї є на депозитному банківському рахунку сума, яка перевищує 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на суму більше 100 тис. грн. Якщо у сім'ї є транспортний засіб, що підлягає реєстрації, із року випуску менше 5 років (крім мопеда і причепа), або більше 1 транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, із року випуску менше 15 років (крім мопеда і причепа).

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