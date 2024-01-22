В Украине субсидию предоставляется для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг, однако некоторым льгота не предоставляется.

В Украине предоставляется жилищная субсидия семьям, в которых расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода. Однако есть ограничения, при которых может быть отказано в назначении помощи. Об этом говорится в объяснении Минсоцполитики.

Отказать в назначении субсидии возможно, если жилая площадь превышает 130 кв. м в многоквартирном доме или 230 кв. м в частном доме.

Также субсидия не предоставляется в следующих случаях:

Если в течение 12 месяцев перед назначением субсидии член семьи совершил операцию на сумму свыше 50 000 грн, такую ​​как покупка земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства (механизма), ценных бумаг, строительных материалов и других товаров долгосрочного потребления, оплата любых работ или услуг, кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг. Если кто-либо из членов семьи на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, владеет более чем одним жилым помещением (квартирой, домом), кроме собственности на правах общей совместной или долевой собственности, права на наследство, если ни одно из жилых помещений не сдается в аренду. Если на 1 число месяца, с которого назначается субсидия, у кого-то из членов семьи есть на депозитном банковском счете сумма, превышающая 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. грн. Если в семье есть транспортное средство, подлежащее регистрации, с года выпуска менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более 1 транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, из года выпуска менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа) ).

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