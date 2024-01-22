Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Так, тільки на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Ворог зазнає поблизу міста величезних втрат, однак не залишає спроб наступати на Авдіївку та оточити її. Кожен новий день на Авдіївському напрямку - це чергова хвиля жорстоких ворожих атак.

За деякими даними, почалася друга фаза наступу.

«Можна константувати, що почалася друга фаза масованого наступу окупантів під час цієї осінньо-зимової кампанії. Район "Царської охоти" - складно, дуже складно. Ворог мав доволі відчутні успіхи.

Степове - окупант все ж зміг просунутися на 100 метрів у селі, тим самим частково відновив раніше втрачені позиції. Північніше села - нові мʼясні штурми за активної підтримки броні, арти та дронів у напрямку Новобахмутівки та Бердичів. Наші не відходили», - розповів про ситуацію під Авдіївкою військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

Західніше Камʼянки та у районі АКХЗ окупанти успіхів не мають. А от у Первомайському (північна частина) та у районі села ворог, на жаль, окупанти мають невеликі, але успіхи та достатню боєздатність.

«У приватному секторі на півдні Авдіївки тривають бої за кожну вулицю, кожен будинок, кожен сарай. Окупанти мінімально просунулися», - додав Мірошніков.

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