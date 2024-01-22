Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Так, только на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Враг несет близ города огромные потери, однако не оставляет попыток наступать на Авдеевку и окружить ее. Каждый новый день на Авдеевском направлении – это очередная волна жестоких вражеских атак.

По некоторым данным, началась вторая фаза наступления.

«Можно константировать, что началась вторая фаза массированного наступления окупантов во время этой осенне-зимней кампании. Район "Царской охоты" – сложно, очень сложно. Враг имел довольно ощутимые успехи.

Степное – оккупант все же смог продвинуться на 100 метров в селе, тем самым частично восстановил ранее утраченные позиции. Севернее села - новые мясные штурмы при активной поддержке брони, арты и дронов в направлении Новобахмутовки и Бердичева. Наши не отходили», - рассказал о ситуации под Авдеевкой военный корреспондент Богдан Мирошников.

Западнее Каменки и в районе АКХЗ оккупанты успехов не имеют. А вот в Первомайском (северная часть) и в районе села враг, к сожалению, оккупанты имеют небольшие, но успехи и достаточную боеспособность.

«В частном секторе на юге Авдеевки продолжаются бои за каждую улицу, каждый дом, каждый сарай. Оккупанты минимально продвинулись», - добавил Мирошников.

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