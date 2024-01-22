Експерт розповів, чи чекати на українців кардинальних змін з курсом валют наступного тижня.

Цього тижня в Україні спостерігався спад курсу долара, і здається, що ця тенденція може тривати і надалі. Прогноз на наступний тиждень, з 22 по 28 січня, дав професор економіки та заслужений економіст України Олексій Плотніков. Експерт розповів, чи чекати на кардинальні зміни наступного тижня.

За його словами, немає передумов для подальшого підйому курсу долара протягом наступних семи днів. Наразі не передбачається жодних надзвичайних подій, які могли б змінити існуючу тенденцію.

Плотніков вказав, що ключовим фактором для прогнозу ситуації на валютному ринку є баланс попиту та пропозиції на долар. Він зазначив, що на даний момент немає збільшеного попиту на американську валюту, оскільки Національний банк України ефективно стримує будь-які спроби втручання у доларову масу.

"Тому я в принципі прихильник того, що тенденції цього тижня плавно перейдуть наступного. Тобто кардинальних змін протягом наступного тижня на валютному ринку не варто очікувати", — висновує економіст.

За даними порталу "Мінфін", на сьогоднішній день, 20 січня, середні курси долара в українських банках становлять 37,70 грн (купівля) та 38,25 (продаж). Готівковий курс — 38,14 (купівля) та 38,25 (продаж). Офіційний курс Національного банку України складає 37,70 грн.

Джерело: Pro Гроші.

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