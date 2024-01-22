Цього тижня в Україні спостерігався спад курсу долара, і здається, що ця тенденція може тривати і надалі. Прогноз на наступний тиждень, з 22 по 28 січня, дав професор економіки та заслужений економіст України Олексій Плотніков. Експерт розповів, чи чекати на кардинальні зміни наступного тижня.

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За його словами, немає передумов для подальшого підйому курсу долара протягом наступних семи днів. Наразі не передбачається жодних надзвичайних подій, які могли б змінити існуючу тенденцію.

Плотніков вказав, що ключовим фактором для прогнозу ситуації на валютному ринку є баланс попиту та пропозиції на долар. Він зазначив, що на даний момент немає збільшеного попиту на американську валюту, оскільки Національний банк України ефективно стримує будь-які спроби втручання у доларову масу.

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"Тому я в принципі прихильник того, що тенденції цього тижня плавно перейдуть наступного. Тобто кардинальних змін протягом наступного тижня на валютному ринку не варто очікувати", — висновує економіст.

За даними порталу "Мінфін", на сьогоднішній день, 20 січня, середні курси долара в українських банках становлять 37,70 грн (купівля) та 38,25 (продаж). Готівковий курс — 38,14 (купівля) та 38,25 (продаж). Офіційний курс Національного банку України складає 37,70 грн.

Джерело: Pro Гроші.

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