Эксперт рассказал, ждать ли украинцам кардинальных изменений с курсом валют на следующей неделе.

На этой неделе в Украине наблюдался спад курса доллара, и кажется, что эта тенденция может продолжаться и дальше. Прогноз на следующую неделю, с 22 по 28 января, дал профессор экономики и заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. Эксперт рассказал, ждать ли кардинальных изменений на следующей неделе.

По его словам, нет предпосылок для дальнейшего подъема курса доллара в течение следующих семи дней. Пока не предвидится никаких чрезвычайных событий, которые могли бы изменить существующую тенденцию.

Плотников указал, что ключевым фактором для прогноза ситуации на валютном рынке есть баланс спроса и предложения на доллар. Он отметил, что в настоящее время нет увеличенного спроса на американскую валюту, поскольку Национальный банк Украины эффективно сдерживает любые попытки вмешательства в долларовую массу.

"Поэтому я в принципе сторонник того, что тенденции на этой неделе плавно перейдут на следующую. То есть кардинальных изменений в течение следующей недели на валютном рынке не стоит ожидать", — заключает экономист.

По данным портала "Минфин", на сегодняшний день, 20 января, средние курсы доллара в украинских банках составляют 37,70 грн (покупка) и 38,25 (продажа). Наличный курс - 38,14 (покупка) и 38,25 (продажа). Официальный курс Национального банка составляет 37,70 грн.

Источник: Pro Гроші.

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