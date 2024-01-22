"ПриватБанк" відповіли, що закрити картки можна у будь-який зручний для українців момент.

Останнім часом клієнти висловлюють свої зауваження щодо співпраці з "ПриватБанком" у питаннях фінансових послуг. Цього разу клієнт "ПриватБанк" розповів на сайті Мінфін, що банк не хоче допомогти мешканцям окупованих територій. В "ПриватБанк" відповіли на скаргу клієнта та розкрили декілька важливих нюансів.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що у нього залишилася в "Приват24" пуста валютна віртуальна карта та випущена "Універсальна", паролі до якої було втрачено. Чоловік намагався закрити картки, але на тимчасово окупованих територіях це важко зробити.

Адже рівень інтернету там не тягне, тому через це клієнт "ПриватБанк" не має можливості вийти на звязок та поспілкуватись з оператором через відеочат. Все що хоче чоловік - це закрити рахунки "ПриватБанк", щоб йому не нараховувались кредитні відсотки.

В "ПриватБанк" відповіли, що закрити картки можна в будь-яку мить через Приват24. Для зміни способу підтвердження входу можуть запропонувати зробити фото, та якщо не вмикається камера, необхідно дозволити до неї доступ браузеру інтернет.

На смартфонах Android:

Відкрийте додаток Chrome на пристрої Android. Праворуч від адресного рядка оберіть меню Налаштування, далі Налаштування сайтів. Натисніть опцію Мікрофон або Камера — Запитувати дозвіл на доступ до камери.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.