В "ПриватБанк" ответили, что закрыть карточки можно в любой удобный для украинцев момент.

В последнее время клиенты выражают свои замечания по сотрудничеству с "ПриватБанком" по вопросам финансовых услуг. На этот раз клиент "ПриватБанк" рассказал на сайте Минфин, что банк не хочет помочь жителям оккупированных территорий. В "ПриватБанк" ответили на жалобу клиента и раскрыли несколько важных нюансов.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что у него осталась в "Приват24" пустая валютная виртуальная карта и выпущена "Универсальная", пароли к которой были потеряны. Мужчина пытался закрыть карточки, но на временно оккупированных территориях это трудно сделать.

Ведь уровень интернета там не тянет, поэтому клиент "ПриватБанк" нет возможности выйти на связь и пообщаться с оператором через видеочат. Все что хочет мужчина – это закрыть счета "ПриватБанк", чтобы ему не начислялись кредитные проценты.

В "ПриватБанк" ответили, что закрыть карточки можно в любой момент через Приват24. Для изменения способа подтверждения входа могут предложить сделать фото, и если камера не включается, необходимо разрешить к ней доступ браузеру интернет.

На смартфонах Android:

Откройте приложение Chrome на устройстве Android. Справа от адресной строки выберите меню Настройки, затем Настройка сайтов. Щелкните Микрофон или Камера — Запрос разрешения на доступ к камере.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.