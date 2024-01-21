Починаючи з травня 2024 року, буде введено спрощену процедуру отримання житлових субсидій для певних категорій громадян в Україні. Міністерство соціальної політики планує впровадити зміни, які полегшать призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Згідно з чинним законодавством, заявники повинні особисто звертатися до відповідних органів для отримання пільг. Однак нова ініціатива спростить цей процес для певних категорій громадян, зокрема ветеранів війни та членів їхніх сімей, які мають інвалідність внаслідок війни або брали участь у бойових діях.

Мінсоцполітики вже ухвалило експериментальний порядок для взяття на облік та призначення субсидій. За новими правилами, замість двох окремих заяв про взяття на облік та отримання пільг, можна подати одну загальну заяву, яку можна подати як у паперовій, так і в електронній формі через портал "Дія".

Завдяки обміну інформацією між Мінсоцполітики та Пенсійним фондом в електронному форматі, процедура отримання субсидій стане більш простою, і заявникам знадобиться менше документів.

Також важливо відзначити, що українці з заборгованістю за комунальні послуги можуть втратити право на субсидії, якщо їхня заборгованість перевищує 680 гривень і не вирішена протягом трьох місяців. Після врегулювання заборгованості або укладення договору про реструктуризацію можливе відновлення субсидій.

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