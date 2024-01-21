Минсоцполитики уже приняло экспериментальный порядок взятия на учет и назначения субсидий по-новому порядку.

Начиная с мая 2024 года, будет введена упрощенная процедура получения жилищных субсидий для определенных категорий граждан в Украине. Министерство социальной политики планирует ввести изменения, которые облегчат назначение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно действующему законодательству заявители должны лично обращаться в соответствующие органы для получения льгот. Однако новая инициатива упростит этот процесс для определенных категорий граждан, в том числе ветеранов войны и членов их семей, имеющих инвалидность в результате войны или участвовавших в боевых действиях.

Минсоцполитики уже приняло экспериментальный порядок взятия на учет и назначения субсидий. По новым правилам вместо двух отдельных заявлений о взятии на учет и получении льгот можно подать одно общее заявление, которое можно подать как в бумажной, так и в электронной форме через портал "Действие".

Благодаря обмену информацией между Минсоцполитики и Пенсионным фондом в электронном формате процедура получения субсидий станет более простой, и заявителям понадобится меньше документов.

Также важно отметить, что украинцы с задолженностью за коммунальные услуги могут лишиться права на субсидии, если их задолженность превышает 680 гривен и не решена в течение трех месяцев. После урегулирования задолженности или заключения договора о реструктуризации возможно возобновление субсидий.

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