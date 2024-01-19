З’явилося попередження, до якого слід прислухатись, аби уберегти своє здоров’я і у деяких випадках життя.

У КМДА терміново попередили мешканців і гостей столиці про сильний туман – видимість 200-500 м.

Через це водіїв закликають знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, а також тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

Крім того при зупинці слідк увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Також водіїв закликають уникати різких маневрів на дорозі.

«Закликаємо бути уважними», - також звернулися у КМДА до пішоходів.

Людей просять одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв.

Додамо, за даними синоптиків, сьогодні, 19 січня найтепліше буде на півдні, +7+12 градусів.

Також тепла погода пануватиме у східних областях та у центральній частині України, вдень +2+7 градусів. У північних областях від 2 морозу до 2 тепла. У західних областях близько нуля.

«Відповідно до температури повітря опади: дощитиме на півдні та сході, мокрий сніг на заході та півночі, центр поділиться - мокрий сніг на Вінниччині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами, дощ - на Полтавщині та в Дніпрі з районами», - розповідала синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві 19-го січня вночі, вранці та ввечері - чи дощ, чи мокрий сніг, вдень - переважно хмарно. Температура повітря від 1 морозу до 1 тепла. Вітер північно-західний, рвучкий.

«Надалі - невелике похолодання», - попередила синоптикиня.

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