Появилось предупреждение, к которому нужно прислушаться, чтобы уберечь свое здоровье и в некоторых случаях жизнь.

В КГГА срочно предупредили жителей и гостей столицы о сильном тумане – видимость 200-500 м.

Поэтому водителей призывают снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, а также держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

Кроме того, при остановке следа включить аварийную световую сигнализацию. Также водителей призывают избегать резких маневров на дороге.

«Призываем быть внимательными», – также обратились в КГГА к пешеходам.

Людей просят одевать светоотбивающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей.

Добавим, по данным синоптиков, сегодня, 19 января, теплее всего будет на юге, +7+12 градусов.

Также теплая погода будет в восточных областях и в центральной части Украины, днем ​​+2+7 градусов. В северных областях от 2 мороза до 2 тепла. В западных областях около нуля.

«Соответственно температуре воздуха осадки: дождь на юге и востоке, мокрый снег на западе и севере, центр поделится - мокрый снег в Винницкой, Полтавской, Кропивницкий с районами, дождь - на Полтавщине и в Днепре с районами», - рассказывала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 19 января ночью, утром и вечером - дождь или мокрый снег, днем ​​- преимущественно облачно. Температура воздуха от 1 мороза до 1 тепла. Ветер северо-западный, порывистый.

«В дальнейшем – небольшое похолодание», – предупредила синоптик.

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