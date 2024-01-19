В КГГА срочно предупредили жителей и гостей столицы о сильном тумане – видимость 200-500 м.
Поэтому водителей призывают снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, а также держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
Кроме того, при остановке следа включить аварийную световую сигнализацию. Также водителей призывают избегать резких маневров на дороге.
«Призываем быть внимательными», – также обратились в КГГА к пешеходам.
Людей просят одевать светоотбивающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей.
Добавим, по данным синоптиков, сегодня, 19 января, теплее всего будет на юге, +7+12 градусов.
Также теплая погода будет в восточных областях и в центральной части Украины, днем +2+7 градусов. В северных областях от 2 мороза до 2 тепла. В западных областях около нуля.
«Соответственно температуре воздуха осадки: дождь на юге и востоке, мокрый снег на западе и севере, центр поделится - мокрый снег в Винницкой, Полтавской, Кропивницкий с районами, дождь - на Полтавщине и в Днепре с районами», - рассказывала синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 19 января ночью, утром и вечером - дождь или мокрый снег, днем - преимущественно облачно. Температура воздуха от 1 мороза до 1 тепла. Ветер северо-западный, порывистый.
«В дальнейшем – небольшое похолодание», – предупредила синоптик.
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