Стало відомо, хто з українців може отримати субсидію з будь-якими статками, тобто їхні доходи враховувати не будуть.

Громадяни України можуть звернутися для отримання житлової субсидії, якщо вони не мають змоги самостійно виплачувати комунальні послуги. Особи, чиї витрати на комунальні послуги становлять понад 15% від загального доходу сім'ї за місяць, мають право на отримання цієї підтримки.

Стало відомо, хто з українців може отримати субсидію з будь-якими статками, розповіли на сторінці одного з управлінь ПФУ.

Під час розрахунку субсидії враховується середньомісячний загальний дохід домогосподарства.

До числа осіб, які можуть отримати субсидію, входять працюючі, неповнолітні, пенсіонери або особи, які знаходяться у стані безробіття або мають інші причини, які перешкоджають їх працевлаштуванню.

Крім осіб із низьким доходом, підтримка з оплати комунальних послуг може бути доступною і для сімей, де один із батьків виховує дитину. Фахівці вказують, що такі особи можуть претендувати на отримання житлової субсидії та їм не потрібно показувати справку про свої доходи. Тобто, якщо громадянин самостійно виховує дитину до 6 років, він має право на отримання цієї допомоги, незалежно від рівня свого доходу.

Проте для отримання такої допомоги потрібно підтвердити факт одноосібного виховання дитини до 6 років. Для цього необхідно надати Пенсійному фонду один із наступних документів:

Витяг про внесення відомостей про батька відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України. Свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці ризикують втратити субсидії, у Мінсоцполітики дали пояснення.

Як писала Politeka, українці зможуть отримати субсидію на дрова.

Також Politeka повідомляла, українців приголомшили неприємною проблемою, субсидії одержують не всі.