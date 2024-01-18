Стало известно, кто из украинцев может получить субсидию с любым состоянием, то есть их доходы учитывать не будут.

Граждане Украины могут обратиться за получением жилищной субсидии, если у них нет возможности самостоятельно выплачивать коммунальные услуги. Лица, чьи расходы на коммунальные услуги составляют более 15% от общего дохода семьи за месяц, имеют право на получение этой поддержки.

Стало известно, кто из украинцев может получить субсидию с любым состоянием, рассказали на странице одного из управлений ПФУ.

При расчете субсидии учитывается среднемесячный общий доход домохозяйства.

В число лиц, которые могут получить субсидию, входят работающие, несовершеннолетние, пенсионеры или лица, находящиеся в состоянии безработицы или имеющие другие причины, препятствующие их трудоустройству.

Кроме лиц с низким доходом, поддержка по оплате коммунальных услуг может быть доступна и для семей, где один из родителей воспитывает ребенка. Специалисты указывают, что такие лица могут претендовать на получение жилищной субсидии и им не нужно показывать справку о доходах. То есть если гражданин самостоятельно воспитывает ребенка до 6 лет, он имеет право на получение этой помощи, независимо от уровня своего дохода.

Однако для получения такой помощи следует подтвердить факт единоличного воспитания ребенка до 6 лет. Для этого необходимо предоставить Пенсионному фонду один из следующих документов:

Выписка о внесении сведений об отце в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины. Свидетельство или решение суда о расторжении брака.

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